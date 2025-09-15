בערוצי תקשורת רבים בישראל, החליטו בשבוע האחרון, כי נשיא ארצות הברית טראמפ ועוזריו הקרובים הביעו תסכול כבד מהתקיפה הישראלית בקטאר והם זועמים על נתניהו, אך הערב (שני) מתברר שטראמפ ידע על התקיפה מספיק זמן לפני כדי לעצור אותה.

ברק רביד דיווח הערב בחדשות 12, כי ראש הממשלה נתניהו התקשר לנשיא טראמפ 50 דקות קודם התקיפה ועדכן אותו על כך.

התקיפה בוצעה בשעה 15:51 - שעון ישראל (08:51 שעון וושינגטון) ונתניהו התקשר בשעה 15:00 לטראמפ כדי לעדכן אותו, והיה מספיק זמן לעצור את הטלת החימושים.

רביד טוען שיש לו שלושה מקורות ישראליים בכירים שאישרו לו זאת - שהיה מספיק זמן למנוע את שיגור הטילים הבליסטיים לעבר המתחם בדוחא.

רביד ציטט מקור ישראלי בכיר שאמר לו: "הנשיא ידע על התקיפה מנתניהו לפני ששוגרו הטילים. קודם התקיים שיח ברמה המדינית בין נתניהו לטראמפ ואחר כך בערוצים צבאיים. טראמפ לא אמר לא".

רביד ציטט גורם ישראלי נוסף שטען: "האמריקנים עושים הצגה. אנחנו כן עדכנו אותם על התקיפה מוקדם מספיק".

עוד גורם טען: "לטראמפ היו שיקולים שונים למה לדווח על כך שהוא לא ידע מהתקיפה וזו הסיבה ככל הנראה שהוא ניסה להרחיק את עצמו מהסיפור, צריך לקחת מאוד בספקנות את מה שהם אומרים בפני הציבור".