"הוא לא אמר לא"

נחשף: כמה זמן לפני התקיפה הדרמטית בלב קטאר - נתניהו עדכן את טראמפ?

בצל דיווחי התקשורת בישראל וניסיון לייצר תמונה כביכול הנשיא האמריקני טראמפ זועם על נתניהו, בעקבות התקיפה בקטאר, הערב דווח כי ראש הממשלה עדכן את הנשיא לפני התקיפה והיה מספיק זמן לעצור את הטלת החימושים (חדשות, בעולם)

טראמפ ונתניהו (צילום: shutterstock)

בערוצי תקשורת רבים בישראל, החליטו בשבוע האחרון, כי נשיא ארצות הברית טראמפ ועוזריו הקרובים הביעו תסכול כבד מהתקיפה הישראלית בקטאר והם זועמים על , אך הערב (שני) מתברר ש ידע על התקיפה מספיק זמן לפני כדי לעצור אותה.

ברק רביד דיווח הערב בחדשות 12, כי ראש הממשלה נתניהו התקשר לנשיא טראמפ 50 דקות קודם התקיפה ועדכן אותו על כך.

התקיפה בוצעה בשעה 15:51 - שעון ישראל (08:51 שעון וושינגטון) ונתניהו התקשר בשעה 15:00 לטראמפ כדי לעדכן אותו, והיה מספיק זמן לעצור את הטלת החימושים.

רביד טוען שיש לו שלושה מקורות ישראליים בכירים שאישרו לו זאת - שהיה מספיק זמן למנוע את שיגור הטילים הבליסטיים לעבר המתחם בדוחא.

רביד ציטט מקור ישראלי בכיר שאמר לו: "הנשיא ידע על התקיפה מנתניהו לפני ששוגרו הטילים. קודם התקיים שיח ברמה המדינית בין נתניהו לטראמפ ואחר כך בערוצים צבאיים. טראמפ לא אמר לא".

רביד ציטט גורם ישראלי נוסף שטען: "האמריקנים עושים הצגה. אנחנו כן עדכנו אותם על התקיפה מוקדם מספיק".

עוד גורם טען: "לטראמפ היו שיקולים שונים למה לדווח על כך שהוא לא ידע מהתקיפה וזו הסיבה ככל הנראה שהוא ניסה להרחיק את עצמו מהסיפור, צריך לקחת מאוד בספקנות את מה שהם אומרים בפני הציבור".

המבנה שנפגע בתקיפה הישראלית בקטאר (לפי סעיף 27א)

כזכור וכפי שדווח, הבית הלבן מצדו ניסה להרגיע את הקטארים, אך דוברת הממשל קרוליין לוויט טענה כי ישראל לא התייעצה עם וושינגטון טרם הפעולה. טראמפ אף תיקן פוסט ברשתות החברתיות שבו הבהיר כי ההתרעה שהועברה לקטארים הייתה מאוחרת ומעורפלת.

"ההחלטה התקבלה על ידי נתניהו, לא על ידי", הדגיש הנשיא. "הפצצה חד־צדדית במדינה ריבונית ובעלת ברית קרובה, שעובדת קשה מאוד כדי לתווך לשלום – אינה מקדמת את מטרות ישראל או אמריקה".

