שר החוץ גדעון סער פנה היום (שלישי) במכתב חריף לנשיאת הנציבות האירופית אורסולה פון דר ליין, בניסיון לבלום יוזמה לקידום סנקציות חדשות נגד ישראל. המכתב נשלח ערב הדיון הצפוי מחר באיחוד האירופי על השעיית סעיפים בהסכם האסוציאציה, מהלך שישראל רואה בו פגיעה ישירה ביחסים.

סער האשים את האיחוד כי פועל בניגוד להבנות הקיימות, "ללא כל הודעה מוקדמת, במהירות בזק, מבלי כל היוועצות עמנו, ובניגוד לרוח הסכם האסוציאציה". לדבריו, ההצעה חסרת התקדים להשעות סעיפי סחר "מעולם לא יושמה נגד שום מדינה אחרת" ומהווה ניסיון להעניש את ישראל דווקא בעיצומה של מלחמה שנכפתה עליה בעקבות מתקפת ה־7 באוקטובר. "זוהי המתקפה הגדולה ביותר על יהודים מאז השואה", כתב, והוסיף כי ישראל נלחמת בחמאס ובעוד ארגוני טרור בעוד היא מותקפת גם על ידי החות'ים מתימן.

במכתבו הדגיש סער כי קידום סנקציות מעניק בפועל רוח גבית לחמאס. "בעצם קידום הצעה שכזו את מעניקה כוח לארגון טרור האחראי לפשעים מזוויעים וממשיך לבצע אותם, בשעה שישראל – שותפה ותיקה של האיחוד האירופי - מנהלת מלחמת קיום", הזהיר. לדבריו, צעדים כאלה אף מסכנים את המאמצים להביא לסיום המלחמה.

סער שלח מסר נוקב כלפי אירופה: "מדינת ישראל היא אומה ריבונית וגאה, לא ניכנע לאיומים כאשר ביטחוננו עומד על כף המאזניים". הוא הוסיף כי האיחוד פועל "בחוסר תום לב" מובהק: "לא ניתנה לישראל כל הודעה מספקת על ההצעה הנוכחית, ולא ניתנה לה אפילו ההזדמנות הקטנה ביותר להגיב".

עוד טען כי הנציבות מסתמכת על "נתונים בלתי מאומתים ומסולפים שמקורם בשליטת חמאס", ובכך היא משחקת לידיו של הארגון. סער הזכיר את הזיכרון ההיסטורי מאירופה ואמר כי "חלפו שמונים שנה מאז שהשואה התרחשה על אדמות אירופה, בה נרצחו שישה מיליון מבני עמנו. הקמנו מולדת לעם היהודי בארץ אבותיו, ואנו נלחמים ללא לאות על חיינו וביטחוננו. פגיעה בישראל מצד אירופה, שעה שנעשים ניסיונות להשמיד את שארית הפליטה של העם היהודי ואת מדינתו היחידה, מהווה רמיסה של כל נורמה מוסרית והתעלמות מאחריותה ההיסטורית של אירופה".

סער מסכם את מכתבו בקריאה חד-משמעית לנציבות האירופית: לחדול מהמהלך ולא להעניק לגיטימציה לארגון טרור שמבקש להשמיד את ישראל.