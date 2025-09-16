נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע כי בכוונתו להגיש תביעה בסכום של 15 מיליארד דולר נגד הניו יורק טיימס.

לדבריו, מדובר בהוצאת דיבה והשמצות שפורסמו נגדו לאורך שנים. "העיתון הזה שיקר, לכלך והשמיץ אותי במשך זמן רב מדי, וזה נגמר עכשיו", כתב טראמפ ברשת החברתית שלו, Truth Social.

הוא האשים את הטיימס כי הפך ל"שופר של המפלגה הדמוקרטית הרדיקלית", והזכיר את תמיכת העיתון בקמלה האריס בבחירות לנשיאות בשנת 2024, מהלך שכינה "תקדימי" מאחר שפורסם בראש עמוד השער. טראמפ הבהיר שהתביעה תוגש בפלורידה, מדינה הנשלטת בידי הרפובליקנים.

באותה הודעה טען טראמפ גם כי כלי תקשורת נוספים פועלים נגדו בשיטות מתוחכמות של "עיוות מסמכים ותמונות", כהגדרתו. הוא ציין תוכניות טלוויזיה ורשתות נוספות שלטענתו עסקו בהשמצות חוזרות ונשנות.

במקביל, טראמפ תבע גם את עיתון ה'וול סטריט ג'ורנל' בעקבות פרסום מכתב רגיש שיוחס לטראמפ.

הצעדים נגד הטיימס מצטרפים לשורה של מהלכים משפטיים שנקט טראמפ לאחרונה. בחודשים האחרונים ניאותו רשת ABC וחברת פאראמונט, המפעילה את CBS News, לשלם לו פיצויים בסך מיליוני דולרים במסגרת פשרות בתביעות דיבה שהגיש. בנוסף, הוא ניהל קרבות משפטיים מול כלי תקשורת אחרים, בהם CNN, שם דרש פיצוי עתק של 475 מיליון דולר על השוואה בינו לבין אדולף היטלר. התביעה ההיא נדחתה על ידי בית משפט פדרלי ב-2023.

זו אינה הפעם הראשונה שטראמפ מנסה להילחם משפטית בניו יורק טיימס. בשנת 2021 הגיש תביעה על סך 100 מיליון דולר נגד העיתון וקרובת משפחתו, מארי טראמפ, בטענה כי קשרו נגדה להדלפת דוחות מס סודיים. הפרשה הובילה לפרסום סדרת תחקירים שזכתה בפרס פוליצר. שנתיים מאוחר יותר דחה שופט את התביעה, בקובעו כי היא אינה עומדת בעקרונות החוקתיים.