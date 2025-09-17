למרות מתיחות אולי חסרת תקדים בין ארה"ב להודו, נשיא ארה"ב התקשר אמש (שלישי) לאחל 'יום הולדת שמח' לראש הממשלה נרנדרנה מודי.

היחסים בין המדינות התדרדרו בצורה קיצונית לאחרונה, כשהנשיא טראמפ העלה את המכסים על הודו בעקבות עסקיה עם רוסיה.

אלא שאתמול, פרסם הנשיא טראמפ פוסט ממנו היה נראה כאילו מעולם לא פרצה עוינות בין שתי המדינות, בהתייחסו לראש הממשלה ההודי כחבר קרוב.

"הרגע הייתה לי שיחת טלפון נפלאה עם ידידי, ראש הממשלה נרנדרה מודי. איחלתי לו יום הולדת שמח מאוד! הוא עושה עבודה אדירה. נרנדרה: תודה על תמיכתך בסיום המלחמה בין רוסיה לאוקראינה!", כתב נשיא ארה"ב.

ראש הממשלה ההודי ענה לטראמפ באותו מטבע. "תודה לך, ידידי, הנשיא טראמפ, על שיחת הטלפון הברכות החמות ליום הולדתי ה-75. כמוך, גם אני מחויב במלואו להעלות את השותפות המקיפה והגלובלית בין הודו לארה"ב לגבהים חדשים. אנו תומכים ביוזמות שלך לפתרון שלום של הסכסוך באוקראינה", ענה מודי ל"ידידו" הנשיא.

זו הייתה השיחה הראשונה בין השניים מאז שארה"ב הטילה מכסים כבדים על הודו בחודש שעבר בגין רכישת נפט רוסי.

אמש, התחילו שיחות ראשוניות בין ארה"ב להודו, במטרה לבחון אם ישנה דרך להתגבר על המשבר בין המדינות שהביא את טראמפ להטיל מכסים של 50% על הודו ולדרוש מהאיחוד האירופי להטיל עליה 100% מכס.

כעת נראה כי הנשיא טראמפ מעוניין לשפר את היחסים עם ראש הממשלה ההודי, עד לפעם הבאה.