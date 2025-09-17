טשקנט, עיר הבירה האוזבקית ( צילום: שאטרסטוק )

חברת התעופה Centrum Air האוזבקית, שהשיקה בחודש אפריל השנה קו דו-שבועי בין ת"א לטשקנט, מודיעה היום (רביעי) כי לאור הביקושים הגבוהים מישראל היא מוסיפה לפעילות קו טיסה שבועי מת"א לסמרקנד. הקו יפעל בימי רביעי, החל מ-29.10.25. הטיסות יתבצעו במטוס Airbus A320.