אפשרות לטיסות המשך למזרח

לאור העלייה בביקוש: חברת התעופה הזרה פותחת קו חדש ליעד הפופולארי

חברת התעופה Centrum Air האוזבקית, מודיעה היום כי לאור הביקושים הגבוהים מישראל היא מוסיפה לפעילות קו טיסה שבועי מת"א לסמרקנד | לפי נתוני רשות שדות התעופה, במהלך ינואר-אוגוסט 2025 טסו לסמרקנד 16,286 ישראלים, גידול של 148 אחוזים בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד (תעופה)

טשקנט, עיר הבירה האוזבקית (צילום: שאטרסטוק)

חברת התעופה Centrum Air האוזבקית, שהשיקה בחודש אפריל השנה קו דו-שבועי בין ת"א לטשקנט, מודיעה היום (רביעי) כי לאור הביקושים הגבוהים מישראל היא מוסיפה לפעילות קו טיסה שבועי מת"א לסמרקנד. הקו יפעל בימי רביעי, החל מ-29.10.25. הטיסות יתבצעו במטוס Airbus A320.

לפי נתוני רשות שדות התעופה, במהלך ינואר-אוגוסט 2025 טסו לסמרקנד 16,286 ישראלים, גידול של 148 אחוזים בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. בחודש אוגוסט בלבד טסו ליעד 4,276 איש, לעומת 1,739 איש באוגוסט אשתקד. לטשקנט יצאו השנה 32,484 ישראלים, גידול של 30 אחוזים בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.

צנטרום אייר, המיוצגת בישראל ע"י APG ישראל מקבוצת ממן, תחל להפעיל את הקו החדש בתאריך 29.10 בימי רביעי באמצעות איירבוס A320. טיסה C6 373 תצא מסמרקנד (SKD) בימי רביעי בשעה 02:45 ותגיע לתל אביב (TLV) בשעה 05:15. טיסה C6 374 תמריא מתל אביב בימי רביעי בשעה 08:10 ותנחת בסמרקנד ב-15:55.

בנוסף, החברה תאפשר גם לשלב טיסות בין שתי הערים באוזבקיסטן ולטוס מתל אביב לסמרקנד ולחזור מטשקנט או להיפך.

במקביל, חברת התעופה מאפשרת גם טיסות המשך למזרח. החל מ-3 באוקטובר 2025, בעוד פחות מחודש, החברה תחל להפעיל טיסות מנמל הבית שלה בטשקנט לפוקט שבתאילנד.

