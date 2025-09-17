כיכר השבת
"אני אלשין עליך לאלבניזי"

טראמפ לא אהב את השאלה של העיתונאי האוסטרלי - כך הוא השתיק אותו

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ התעמת עם כתב אוסטרלי ששאל אותו על עסקיו האישיים בזמן שהוא מכהן כנשיא בבית הלבן | זה לא נגמר טוב | צפו בתיעוד (בעולם) 

(צילום: לפי סעיף 27א / שימוש לפי חוק שימוש הוגן)

במפגש עם כתבים אמש, התעמת נשיא ארצות הברית עם כתב רשת ABC האוסטרלית, ג'ון ליונס, לאחר שזה שאל אותו על עסקיו בתקופת כהונתו.

ליונס תהה עד כמה גדל הונו של טראמפ מאז חזר לבית הלבן בינואר, והשיב טראמפ: "אין לי מושג, הילדים שלי מטפלים בעסקים". מיד לאחר מכן הוסיף: "לדעתי אתה פוגע מאוד באוסטרליה, והם רוצים להסתדר איתי". טראמפ הבהיר כי ייפגש בקרוב עם ראש ממשלת אוסטרליה אנתוני אלבניזי ואף איים לומר לו על ההתנהלות של הכתב: "אתה יוצר טון רע מאוד".

העימות המלא (צילום: לפי סעיף 27א' / לפי חוק שימוש הוגן)

כשהכתב ניסה להמשיך לשאול שאלות, סימן לו טראמפ באצבע המורה לשתוק, והפנה את תשומת לבו לכתב אחר. העימות התרחש זמן קצר לפני פגישת טראמפ ואלבניזי בניו יורק שאמורה להתקיים בשולי העצרת הכללית של האו"ם, פגישה שאלבניזי המתין לה חודשים לאחר שטראמפ ביטל ברגע האחרון את המפגש הקודם כשעזב מוקדם את פסגת ה-G20 בשל המלחמה במזרח התיכון.

אלבניזי אמר השבוע ברדיו האוסטרלי כי הפגישה תתקיים בניו יורק, בנוסף למספר אירועים בינלאומיים שבהם ישתתפו יחד עד סוף השנה.

היחסים בין וושינגטון לקנברה מצויים במתיחות מאז הכריז ממשל טראמפ על בחינה מחודשת של הסכם אוקוס – עסקת צוללות בהיקף של מאות מיליארדי דולרים שנחתמה ב-2021 עם ארה"ב, בריטניה ואוסטרליה. נוסף לכך, בחודש אפריל הוטל מס של לפחות עשרה אחוזים על כלל היצוא האוסטרלי לארצות הברית, מהלך שאלבניזי הגדיר כ"מעשה שאינו של ידיד".

ליונס דחה את טענות טראמפ כי שאלותיו פוגעות באוסטרליה ואמר: "זו מחשבה אבסורדית. בעיניי זה היה תהליך עיתונאי רגיל לשאול שאלות מנומסות, מבוססות מחקר, שלא נאמרו בטון פוגעני". ברשת ABC הבהירו כי השאלות שהציג היו חלק מתחקיר של תוכנית "ארבע פינות" על עסקיו של טראמפ מאז חזר לבית הלבן.

זמן קצר לאחר התקרית פרסם חשבון רשמי של הבית הלבן ברשתות החברתיות סרטון שבו נראה העימות, תחת הכיתוב: טראמפ "מעיף חזרה עיתונאי זר חוצפן מהפייק ניוז".

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

