טראמפ פתח בשיחה עם החייל המלכותי - המלך ניסה לסיים את זה

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ נצפה פותח בשיחה עם חייל מחיל המשמר של המלך | בעודו עומד לצד המלך צ'ארלס בסקירת משמר הכבוד, נשיא ארה"ב נראה פותח בשיחה ארוכה יחסית עם חייל מן המשמר, המלך ביקש להמשיך הלאה | צפו בתיעודים מקבלת הפנים המלכותית של הנשיא טראמפ (בעולם) 

טראמפ עם החייל (צילום: הבית הלבן)

נשיא ארה"ב התקבל היום (רביעי) בכבוד מלכים על ידי מלך בריטניה צ'ארלס השלישי, וזכה למעמד שמעטים בעולם זוכים לו.

באחד התיעודים שפרסם הבית הלבן, נראה הנשיא פותח בשיחה עם אחד מחיילי משמר המלך, כאשר בשלב מסוים המלך נראה דוחק באורחו להתקדם הלאה.

נשיא ארה"ב ורעייתו נחתו אתמול בלונדון – שם הם שוהים במגורים דיפלומטיים רשמיים.

מסוק הנשיאות ("Marine One") העביר אותם לווינדזור, שם נחתו בגנים הפרטיים של ווינדזור קאסל.

בעת הנחיתה, פגשו את הנשיא והגברת הראשונה את נסיך ווילס ונסיכת ווילס, יורש העצר וויליאם ורעייתו הנסיכה קייט.

  • טקס קבלת פנים התקיים רשמית ברחבה של טירת ווינדזור, שכללה תהלוכת מרכבות עם סוסים, נגינת ההמנונים הלאומיים של בריטניה וארה״ב, משמר כבוד צבאי בהופעה מרשימה.

  • הנשיא טראמפ ורעייתו נסעו במרכבות רתומות לסוסים לצד המלך צ’ארלס והגברת המלכה קמילה לאורך חלק מהטקסים.

    • לאחר מכן, סקר נשיא ארה"ב יחד עם המלך משמר כבוד שהוכן במיוחד לכבודו.

    צפו בתיעודים המרהיבים מבריטניה, קרדיט: הבית הלבן

