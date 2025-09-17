טראמפ פתח בשיחה עם החייל המלכותי - המלך ניסה לסיים את זה

טראמפ עם החייל (צילום: הבית הלבן)
נשיא ארה"ב התקבל היום (רביעי) בכבוד מלכים על ידי מלך בריטניה צ'ארלס השלישי, וזכה למעמד שמעטים בעולם זוכים לו.
באחד התיעודים שפרסם הבית הלבן, נראה הנשיא פותח בשיחה עם אחד מחיילי משמר המלך, כאשר בשלב מסוים המלך נראה דוחק באורחו להתקדם הלאה.
נשיא ארה"ב דונלד טראמפ ורעייתו נחתו אתמול בלונדון – שם הם שוהים במגורים דיפלומטיים רשמיים.
מסוק הנשיאות ("Marine One") העביר אותם לווינדזור, שם נחתו בגנים הפרטיים של ווינדזור קאסל.
בעת הנחיתה, פגשו את הנשיא והגברת הראשונה את נסיך ווילס ונסיכת ווילס, יורש העצר וויליאם ורעייתו הנסיכה קייט.
לאחר מכן, סקר נשיא ארה"ב יחד עם המלך משמר כבוד שהוכן במיוחד לכבודו.
צפו בתיעודים המרהיבים מבריטניה, קרדיט: הבית הלבן
