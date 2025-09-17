נהנה מכל רגע טראמפ פתח בשיחה עם החייל המלכותי - המלך ניסה לסיים את זה נשיא ארה"ב דונלד טראמפ נצפה פותח בשיחה עם חייל מחיל המשמר של המלך | בעודו עומד לצד המלך צ'ארלס בסקירת משמר הכבוד, נשיא ארה"ב נראה פותח בשיחה ארוכה יחסית עם חייל מן המשמר, המלך ביקש להמשיך הלאה | צפו בתיעודים מקבלת הפנים המלכותית של הנשיא טראמפ (בעולם)

ינ יוסי נכטיגל כיכר השבת | 17:59