המטוס בוער והנוסעים מתפנים דרך כנף המטוס ( צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א )

שישה עשר נוסעים שהיו על סיפון מטוס בואינג 737 של חברת התעופה אמריקן איירליינס, שפונה בבהלה עקב שריפה במנוע, לאחר שסטה לשדה התעופה הבינלאומי של דנבר בחודש מרץ האחרון, תובעים את חברת התעופה בגין "רשלנות והתנהגות בוטה".

הטיסה המדוברת הייתה ב-13 במרץ 2025 כאשר טיסה AA-1006 של אמריקן איירליינס שיצאה מקולורדו ספרינגס לדאלאס-פורט וורת', נקטעה דקות ספורות לאחר ההמראה כאשר הטייסים הבחינו ברעידות מנוע ובסופו של דבר החליטו לסטות לנמל התעופה בדנבר. עם הנחיתה בדנוור, המטוס התקרב לכיוון השער, אך בדיוק כשהגיע למקום החניה שלו, המנוע הימני עלה לפתע בלהבות ועשן שחור סמיך התערפל סביב המטוס. הנוסעים המבועתים צרחו שיש שריפה, אך לאחר שהדיילים ניסו אך נכשלו ליצור קשר עם הטייסים, הם יזמו בעצמם פינוי חירום. עשרות נוסעים פונו אל כנפי המטוס אך מצאו את עצמם לכודים בעוד עשן המשיך להתערפל סביב המטוס. שישה נוסעים נשלחו לבית החולים עקב פציעות שספגו במהלך הפינוי הכאוטי.

המטוס בוער והנוסעים מתפנים דרך כנף המטוס ( צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א )

בתביעה שהוגשה על ידי 16 מתוך 175 הנוסעים בטיסה 1006, כולל שני ילדים ואישה בהריון, לבית משפט מחוזי בקולורדו, טוענים עורכי דין כי המטוס לא היה צריך להמריא מלכתחילה לאחר שהטייסים קיבלו הודעה על התחממות במנוע הימני.

מאות תיירים חולצו: שריפות ענק משתוללות באתרי הנופש בטורקיה יוסי נכטיגל | 20.09.25

לאחר שהמשיכו בהמראה, הטייסים הבינו במהרה כי יש רעידות מנוע מהמנוע הימני והחליטו לעצור את הטיפוס הראשוני שלהם בגובה 16,000 רגל בלבד.

במקום לחזור חזרה לקולורדו ספרינגס, החליטו הטייסים לנחות בשדה התעופה הבינלאומי של דנבר. הטייסים החליטו לא להכריז על מצב חירום ודחו הצעה מבקרת התנועה האווירית להביא את שירותי כיבוי האש של שדה התעופה שימתינו למטוס עם הגעתו לדנבר.

במקום לעצור על המסלול כדי לבדוק את המטוס, הטייסים החלו לנסוע לשער שהוקצה להם ללא ליווי. כאשר המנוע עלה בלהבות לפתע, הטייסים הכריזו במהירות על מצב חירום כאשר במקביל פרצה בהלה בתא הנוסעים.

אחת הדיילות ניסתה לקרוא לטייסים, בעוד אחרת דפקה על דלת תא הטייס כדי למשוך את תשומת ליבם, ועשן החל למלא את תא הנוסעים.

התביעה מתארת ​​כיצד "נוסעים צרחו, דחפו וקפצו, נואשים להימלט מהמטוס הבוער", למרות שיציאתם הופרעה על ידי דלת חירום תקולה בדלת האחורית, בצד שמאל, שלא נפתחה.

נואשים לרדת, החלו הנוסעים להתפנות דרך הפתח הנגדי, למרות העובדה שזה היה קרוב לשריפה. אחרים התפנו לכנף השמאלית רק כדי להבין שהנמוך לקרקע שמתחת היה גבוה מדי מכדי שיוכלו לקפוץ בבטחה.

דו"ח ראשוני של התקרית שפרסם המועצה הלאומית לבטיחות בתחבורה (NTSB) ביוני גילה כי ייתכן ששגיאת תחזוקה הייתה הגורם העיקרי לרעידות המנוע ולשריפה שפרצה בעקבותיו.

התביעה מאשימה את אמריקן איירליינס ברשלנות, לא רק עקב בעיות התחזוקה לכאורה, אלא גם באופן שבו הטייסים טיפלו ברעידות המנוע. עורכי הדין סבורים שהטייסים היו צריכים להכריז מיד על מצב חירום, לפנות לשירותי כיבוי אש בשדה התעופה ולהחזיר את הטיסה חזרה לקולורדו ספרינגס, במקום לדנבר.

הנוסעים לא ביקשו מבית המשפט סכום פיצוי ספציפי, אלא "סכום שיפצה אותם במלואו על כל הנזקים שנגרמו להם, נזקים כלכליים, לא כלכליים ופיזיים, נזקים שנגרמו להם כתוצאה מפגיעות גופניות ועיוות כפי שנקבע בחוק קולורדו, וכן ריבית, הוצאות וסעד אחר כפי שבית המשפט ימצא לנכון ומתאים".