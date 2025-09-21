נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ איים אמש (שבת) כי "דברים רעים" יקרו לאפגניסטן אם לא תעביר לידי וושינגטון מחדש את השליטה בבסיס האוויר בגרם, ששימש במשך שני עשורים את הכוחות האמריקניים במלחמה במדינה. לדבריו, ארצות הברית בנתה את הבסיס ולכן הוא שייך לה, והחזקה בו על ידי אחרים אינה מתקבלת על הדעת.

בפוסט שפרסם ברשת החברתית שלו כתב טראמפ: "אם אפגניסטן לא תחזיר את בסיס בגרם לארצות הברית של אמריקה - דברים רעים הולכים לקרות". יום קודם לכן אמר כי הממשל האמריקני כבר ניסה להשיב לעצמו את השליטה בבסיס, ששימש את הצבא לאחר פיגועי ה-11 בספטמבר, ואף ציין כי מתקיימים מגעים עם אפגניסטן בעניין זה.

כשנשאל האם ישקול לשלוח כוחות קרקעיים כדי לכבוש מחדש את הבסיס, סירב טראמפ להשיב ישירות: "על זה אנחנו לא נדבר", אמר לכתבים בבית הלבן. בהמשך הוסיף: "אנחנו רוצים את בגרם בחזרה, ואנחנו רוצים את זה מהר מאוד. אם הם לא יעשו זאת, אתם תגלו מה אני מתכוון לעשות".

בסיס בגרם היה מרכז הפעילות של ארצות הברית באפגניסטן עד לנסיגת הכוחות ב-2021, שפתחה את הדרך להשתלטות הטליבאן על המדינה. המתחם הענק כלל מסלולי טיסה, כלא גדול, ואף חנויות ומסעדות מזון מהיר ששירתו את החיילים האמריקנים.

בכירים בשלטון הטרור באפגניסטן הביעו התנגדות לשובו של צבא ארצות הברית למדינה. גם בקרב גורמים בוושינגטון נשמעות אזהרות, שלפיהן ניסיון להשתלט מחדש על הבסיס עשוי להיתפס כחזרה מלאה למלחמה ולהצריך יותר מ-10,000 חיילים ומערכות הגנה אווירית מתקדמות. מומחים מוסיפים כי גם אם הטליבאן יסכימו למהלך, נדרשת הגנה מפני איומים מבפנים – ארגוני דאעש ואל קאעדה – ומבחוץ, בהם איום אפשרי של טילים מתקדמים מאיראן.