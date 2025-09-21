כיכר השבת
כ-100,000 צפויים להגיע 

בנוכחות הנשיא - וברמת אבטחה מקסימלית: כך תיערך היום הלווייתו של צ'רלי קירק

איש הימין השמרן צ'רלי קירק שנרצח לפני יותר משבוע על ידי פעיל שמאל, יובא היום למנוחות בטקס ענק בו צפויים להשתתף כמאה אלף איש | נשיא ארה"ב וסגן הנשיא צפויים לשאת דברים באירוע הענק, בעוד ארונו של קירק קיבל את הכבוד האחרון והוטס על ידי מטוסו האישי של ג'יי די ואנס (בעולם) 

ההמון מתחיל להתקבץ, לפני זמן קצר (צילום: לפי סעיף 27א)

עשרות אלפי בני אדם צפויים להגיע היום (ראשון) לטקס ההנצחה של איש הימין תומך ישראל צ'רלי קירק, מייסד תנועת Turning Point USA, שייערך באצטדיון State Farm בעיר גלנדייל, אריזונה.

האירוע ייפתח בשעה 11:00 בבוקר שעון מקומי (21:00 שעון ישראל), כאשר דלתות האצטדיון ייפתחו שעות קודם כדי לאפשר לקהל העצום להיכנס. ההערכות מדברות על תפוסה מלאה של האצטדיון ואף על מתחמי חוץ שיוקצו לאלו שלא יצליחו להיכנס פנימה. לפי ההערכות, מספר המשתתפים עשוי להגיע ל-100 אלף איש.

בין הנואמים המרכזיים באירוע יהיו נשיא , סגנו ג׳י.די. ואנס ואלמנתו של קירק, אריקה, שתישא דברים אישיים. לצד אלה צפויים לעלות לבמה בכירים נוספים במחנה השמרני, כמו גם בני משפחה וחברים קרובים.

האבטחה סביב הטקס הוגדרה ברמה הגבוהה ביותר שניתנת לאירועים אזרחיים. הממשל הפדרלי העניק לאירוע מעמד של Level 1 Special Event, הדורש היערכות אבטחה המקבילה לזו של משחק סופרבול.

כוחות משטרה מקומיים, מדינתיים ופדרליים יפעלו בשילוב כוחות, ויבצעו סריקות קפדניות וכניסות מבוקרות ברמת אבטחה של שדה תעופה. מארגני Turning Point USA קראו לקהל להגיע בלבוש פטריוטי ופרסמו הנחיות ברורות בנוגע לכניסה, כולל איסור על הכנסת תיקים.

ימים אחדים לפני הטקס נחתה גופתו של קירק בפיניקס כשהיא מלווה בארון עטוף בדגל. הארון הובא בטיסה מיוחדת על גבי Air Force Two של סגן הנשיא, והועבר בליווי משטרתי לבית הלוויות Hansen Mortuary Chapel בעיר.

האירוע כולו יועבר בשידור חי ברשתות השידור האמריקאיות, ובראשן Fox News שהקימה מערך סיקור מקיף הכולל מדריך צפייה ושידור מתוך האצטדיון עצמו.

