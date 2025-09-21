בדרמה שמטלטלת את עולם התרבות המצרי, התברר כי צמיד שהיה שייך לפרעון מצרי קדמון שחי לפני כ-3000 שנה העונה לשם Amenemope (בעברית הוא אמנמופע או אמנמופה), שנחשב לאחד הפריטים הארכיוניים החשובים והמרתקים מתקופת שושלת 21 של הפרעונים, נגנב בצורה נועזת ממעבדת השחזור של המוזיאון המצרי בקהיר. את הגניבה ביצעה משחזרת שעבדה במקום, שלקחה את הצמיד מהמגירה המאובטחת בזמן משמרתה ואף לא נתקלה במצלמות אבטחה מהסיבה הפשוטה - מצלמות כאלו לא התקנו כלל באיזור זה של המוזיאון.

כשהצוות החל לסדר פריטים למשלוח לרומא - החיסרון התגלה, אך היה זה מאוחר מדי. הקשר לפשע נרקם במהירות: המשחזרת מסרה את הצמיד לסוחר כסף, שמכר אותו לצורף זהב בסכום זעום יחסית של 180 אלף לירות מצריות (כ-3,800 דולרים), ואחר כך נמכר שוב לפועל במפעלי מתכת, שביצע את ההשמדה והתיך את הצמיד ליצירת תכשיטים עכשוויים.

המשטרה, בשיתוף משרד התיירות והעתיקות, פעלה במהירות והצליחה לעצור את כל המעורבים - ארבעה בסך הכול, כולל המשחזרת. כל החשודים הודו במעשה, והמשטרה עיכלה את הכסף, אך לשרידים ההיסטוריים - כבר אין תקנה. עולם העתיקות של מצרים איבד עוד פרט היסטורי, רגע לפני הפתיחה החגיגית של המוזיאון החדש וההצגה של "אוצרות הפרעונים" ברומא.

מעשי גניבה והתעלמות מנוהלי בטיחות שונים במוזיאונים מצביעים על בעיית שימור חמורה, שטורפת את עתיד המורשת המצרית הלוקה בכשלי אבטחה חמורים. גניבה זו מהדהדת אירועים דומים, כמו העלמות ציור "פרחי הפרגים" של ואן גוך מהגלריה הלאומית בקהיר, שעד היום לא נפתרה. כל זאת למרות החוק המצרי המחמיר בנושא עתיקות, לפיו העונש הצפוי: מאסר עולם בקנס של עד חמישה מיליון לירות מצריות.