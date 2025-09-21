פחות מיממה לפני כניסת החג, מתנדבי איחוד הצלה מכל רחבי הארץ והעולם הגיעו היום (ראשון) לכינוס היערכות ותדרוך לקראת ראש השנה בעיצומו של מבצע אבטחת שלומם של הרבבות שכבר הגיעו לציונו הקדוש של רבי נחמן מברסלב זצוק"ל בעיר אומן שבאוקראינה לרגל ראש השנה. הכינוס נערך בחסות פרויקט "אזמרה".

רבה של העיר אומן הרב יעקב גא'ן שתומך בפעילות איחוד הצלה בכל ימות השנה, הרב מאיר הולצברג רבה של העיר בלצרקוב, והמשפיע הרב החסיד ר' מרדכי (מוטה) פראנק שיבחו את פעילות הצלת החיים של מתנדבי איחוד הצלה שפועלים במסירות נפש למען הרבבות שהגיעו מכל רחבי העולם לאומן לרגל ראש השנה ובכל ימות השנה.

תעודות הוקרה הוענקו לסגן ראש העיר אומן אולג גאניש, ולמפקד משטרת אומן וסילי קוזנקו שנשאו דברים ושיבחו את פעילות המתנדבים שעובדים בשיתוף פעולה עם כוחות הביטחון והחירום בעיר אומן וברחבי אוקראינה.

כמו כן השתתפו בכינוס: נחי קליין מנהל מרפאת אומן, נחמן שטיינברג נציג ההסתדרות הציונית באוקראינה, יוסי גלנט חבר מועצת העיר צפת, ועקיבא יצחקי חבר מועצת העיר נתניה.

לייזר היימן סמנכ"ל מתנדבים ותפעול באיחוד הצלה מסר בנאומו באירוע את הערכתו למאות המתנדבים שהגיעו גם השנה לתגבר את מערך הצלת החיים של איחוד הצלה באומן למתן מענה רפואי ראשוני מהיר ומיידי בעת הצורך.

ר' נחמן (נחי) קליין מנהל מרפאת אומן חידד את החשיבות בכל מקרה חירום רפואי בימי ראש השנה לפינוי מהיר למרפאת אומן שם פועלים רופאים ופרמדיקים במשמרות סביב השעון למתן מענה מקצועי ומהיר לכל מקרה רפואי, תוך עדכון מיידי במידת האפשר של פרטי ומצב המטופלים.

מת'ס שפירא ראש סניף איחוד הצלה באומן וסגנו אהרון בן ארוש מסרו כי פעילות מתנדבי איחוד הצלה באומן ע"פ נהלי אגף ההלכה של איחוד הצלה - המתנדבים יפעלו גם השנה דרך המוקד הבינלאומי של איחוד הצלה והשיחות מאומן ואוקראינה יתקבלו למוקד במספר מקומי באוקראינה 063-800-1221

יוסף זגורי מנהל אגף פרויקטים באיחוד הצלה חידד בפני המתנדבים כי הרחובות והמתחמים הסמוכים לציון רבי נחמן מברסלב זצוק"ל חולקו למספרים - שלטי איזורים בכדי לאפשר הגעה מהירה של כלל כוחות החירום למיקום המדויק בו אירע המקרה תוך שיתוף פעולה עם עיריית אומן והמשטרה המקומית.