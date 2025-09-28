קיר סטארמר מגיע לוועידת מפלגת הלייבור בליברפול כשהוא עומד על סף ההיסטוריה אך לא מסוג ההישגים שהוא חלם עליהם. ראש הממשלה הפך לראש הממשלה הפחות פופולרי בהיסטוריה המתועדת של בריטניה. לפי סקר חדש ומדאיג של חברת סקרים, סטארמר הוא הבלתי-אהוד ביותר מאז תחילת המדידות בשנות השבעים.

רק 13 אחוז מהנשאלים הביעו שביעות רצון מראש הממשלה, בעוד ש-79 אחוז אינם מרוצים. דירוג שביעות הרצון עומד על מינוס 66 אחוז, גרוע יותר מהשיאים השליליים הקודמים של ג'ון מייג'ור באוגוסט 1994 ורישי סונאק באפריל 2024, שאצל שניהם עמד הנתון על מינוס 59 אחוז.

המשבר האישי של סטארמר מגיע יחד עם הקריסה במפלגתו. הסקר של חברת Ipsos, חברת סקרים בינלאומית מראה כי המפלגה הפופוליסטית-ימנית בראשות נייג'ל פאראג' ממשיכה במסע הניצחון שלה ומובילה בפער משמעותי. 34 אחוז תמיכה מול הלייבור שצונחת ל-22 אחוז בלבד, הנתון הנמוך ביותר מאז 2009, שנה שקדמה להפסד תחת גורדון בראון שהוביל ל-14 שנות היעדרות מהשלטון. גם המפלגה השמרנית חווה משבר, עם תמיכה של 14 אחוז בלבד, הנמוכה ביותר מאז תחילת המדידות ב-1976.

הנתונים הקשים מציפים מחדש ספקולציות לגבי הנהגת הלייבור. אנדי בורנהאם, ראש עיריית מנצ'סטר ומועמד קודם להנהגה, חשף כי מספר חברי פרלמנט פנו אליו במהלך הקיץ וביקשו ממנו להתמודד על ראשות המפלגה. עובדה זו מגיעה על רקע היתרון הברור של פאראג' בשאלה מי ראוי להיות ראש הממשלה.

נוכח השפל, סטארמר צפוי להזהיר בוועידה את חברי מפלגתו כי הלייבור נמצאת ב"מאבק על נשמת האומה" מול פאראג' וכי ההיסטוריה "לא תהיה רחומה" אם תפסיד. בראיון לעיתון לפני הוועידה אמר: "יש אויב. יש פרויקט שמזיק למדינה שלנו… אנחנו חייבים לנצח בקרב הזה."

פאראג' הגיב בזעם: "דבריו של סטארמר נואשים לחלוטין. לקרוא למישהו בפוליטיקה 'אויב' זו שפה שגובלת בהסתה."

גם שרת האוצר רייצ'ל ריבס חווה ירידות חזקות עם דירוג שביעות רצון נקי של מינוס 56 אחוז, הנמוך ביותר מאז תחילת המדידות. הסקר נערך בין ה-11 ל-17 בספטמבר.