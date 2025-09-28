כיכר השבת
לקראת ביקור נתניהו

טראמפ: "לראשונה יש הזדמנות אמיתית למשהו גדול במזרח התיכון"

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ פרסם אחר הצהריים פוסט על "גדולת המזרח התיכון", ממנו ניתן להבין שעסקה לסיום המלחמה ושחרור החטופים - קרובה מתמיד | מן הדברים שפרסם טראמפ, ניתן להסיק שכל הצדדים הסכימו להצעת 21 הנקודות שהציע הנשיא, למרות שעד כה דווח על סירוב של חמאס, כמו גם על הסתייגויות של ישראל (מדיני)

דונלד טראמפ (צילום: shutterstock)

נשיא ארה"ב רמז בפוסט שפרסם אחר הצהריים (ראשון) ברשת החברתית שלו כי עסקת חטופים וסיום המלחמה - קרובה מתמיד.

לדברי הנשיא, "יש לנו הזדמנות אמיתית לגדולה במזרח התיכון", כתב טראמפ, כשהוא טוען ש"כולם על הסיפון למשהו מיוחד, בפעם הראשונה אי פעם", מה שעשוי לרמוז כי כל הצדדים הסכימו לכאורה לתנאיו.

הנשיא סיכם באופטימיות יתירה וקבע: "אנחנו נעשה את זה!!! הנשיא DJT".

מדבריו של טראמפ לפיהם "כולם על הסיפון", ניתן אולי להסיק כי ישנה הסכמה של הצדדים - של ישראל וחמאס להצעת 21 הנקודות של הנשיא טראמפ, בניגוד לפרסומים קודמים.

אכן, הבוקר דווח כי חמאס סירב בתוקף להתפרק מנשקו ואף העביר טיוטה מתוקנת שאינה כוללת את סעיף הפירוז, דרך המתווכות הערביות שסמכו את ידיהן על הצעתו של ארגון הטרור.

ישראל לעומת זאת, מתנגדת בעיקר לסעיף השליטה של הרשות הפלסטינית ביום שאחרי חמאס, מסר שצפוי נתניהו להעביר לנשיא בפגישתו מחר. חמאס לעומת זאת, כך לפי הדיווח, דורש שליטה פלסטינית מוחלטת, ואף הסכים לאחיזה משמעותית של הרש"פ בעזה שאחרי המלחמה, זאת כאמור חרף התנגדות טוטלית של ישראל בנושא.

בנאומו ביום שישי בעצרת האו"ם, בחר ראש הממשלה נתניהו להתעלם מתוכנית טראמפ שפורסמה בכלי תקשורת ערביים, למרות שחלק לנשיא שבחים על חלקו בקידום עסקה עם חמאס.

בינתיים בקטאר מדווחים, כי מדינות ערב, בדגש על מדינות המפרץ, דורשות להכניס שינויים לתוכנית של טראמפ.

"צה"ל צריך ליסוג באופן מלא משטח הרצועה" ,דווח בעיתון הקטארי: "זה צריך להתרחש בשני שלבים על ידי ניהול פלסטיני של טכנוקרטים בפיקוח מועצה בינ"ל".

"לרשות תהיה קשר ישיר לניהול הרצועה", דווח עוד: "חמאס יצטרך להניח את נשקו - במקום לפרוק את נשקו".

ב"וושינגטון פוסט" דווח היום, כי חלק מהתוכנית שתוצג לראש הממשלה נתניהו על ידי טראמפ מחר תכלול הפסקת כלל הפעילויות הצבאיות, קווי הלחימה יוקפאו וכלל החטופים כולל החללים - שבידי חמאס ישוחררו תוך 48 שעות, וישראל תשחרר 250 אסירי עולם ו-1,700 מחבלים מעזה שנלכדו אחרי פרוץ המלחמה.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (91%)

לא (9%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר