באופן חסר תקדים, איטליה וספרד שלחו ספינות מלחמה ללוות את המשט הבינלאומי שנועד להעביר סיוע לרצועת עזה, לאחר שדיווח כי הותקף ברחפנים במהלך השיט.

המהלך של שתי הממשלות האירופיות נחשב חסר תקדים, והוא צפוי להגביר את המתיחות מול ישראל המתנגדת נחרצות למשט הפרובוקטיבי.

המשט, המכונה "סומוד העולמי", מורכב מכחמישים כלי שיט אזרחיים שעליהם פעילים, משפטנים וחברי פרלמנט ממדינות שונות. בין המשתתפים גם הפעילה הסביבתית גרטה טונברג שכבר קיבלה את המעמד המשפטי בישראל "פרסונה נון גראטה". מטרת השיירה היא, כך לדברי המארגנים, לפרוץ את הסגר הימי שישראל מטילה על עזה.

שר ההגנה של איטליה, גוידו קרוסטו, אישר כי מדינתו שלחה פריגטה נוספת - 2 בסך הכל, כדי להעניק סיוע לאזרחים איטלקים שנמצאים על הספינות, אך הדגיש כי המהלך איננו צעד לוחמני. "אין כאן הכרזת מלחמה או פרובוקציה, אלא מחויבות בסיסית של מדינה להגן על אזרחיה," אמר בנאום בסנאט.

יום קודם לכן, אחת מספינות המשט דיווחה כי הותקפה ברחפנים שזרקו רימוני הלם וחומר מגרד, כשלושים מיילים ימית מהאי היווני גבדוס. לא היו נפגעים, אך נגרם נזק מסוים לכלים. בעקבות זאת, הצטרפה ספרד ושלחה אף היא ספינת קרב, צעד שטרם ננקט בעבר מצד ממשלות באירופה.

ראש ממשלת איטליה ג'ורג'יה מלוני, הנחשבת בת ברית קרובה של ישראל, הבהירה כי כוחות הצי האיטלקי לא ישתמשו בכוח. עם זאת היא מתחה ביקורת על יוזמי המשט, שלדבריה פועלים באופן "מיותר, מסוכן וחסר אחריות".

בישראל הדפו את ההאשמות שהושמעו נגדם על מתקפת הרחפנים, אך שבו והציעו לאנשי המשט להעביר את מטעני הסיוע לנמל במדינה שכנה, ומשם יעבירו הרשויות הישראליות את הציוד לעזה. "ישראל לא תאפשר לכלי שיט להיכנס לאזור לחימה פעיל ולא תאפשר את שבירת הסגר הימי החוקי. האם מדובר באמת בסיוע או בפרובוקציה?" נכתב בהודעת משרד החוץ בירושלים.

האיטלקים העלו הצעה שלפיה הסיוע יועבר בקפריסין, ומשם יימסר לכנסייה הקתולית שתפיץ אותו ברצועה. מלוני ציינה כי ישראל תומכת באפשרות זו.

ארטורו סקוטו, חבר פרלמנט איטלקי מהאופוזיציה הנמצא בעצמו על אחת הספינות, טען כי ראשי המשט דנים על כך ישירות מול הוותיקן ולא מול ממשלת רומא. "המצב הוא כזה שלא סיכה אחת נכנסת לעזה. לכן כל יוזמה ראויה לדיון," אמר.

ביום חמישי בבוקר מסרו מארגני המשט כי הספינות שטות במהירות נמוכה במים הטריטוריאליים של יוון, חוו "פעילות רחפנים מתונה" בלילה, וצפויות להיכנס שוב למים בינלאומיים בהמשך היום.

בתוך כך, ראש ממשלת איטליה מלוני שנחשבה בעבר לאחת מתומכותיה הגדולות של ישראל, הפנתה עורף למדינה היהודית במהלך נאומה בעצרת האו"ם ואמרה כי ישראל מבצעת טבח אזרחים בעזה, עם זאת היא האשימה את חמאס שהביא את עזה למצב הזה.

מלוני טענה שישראל "שמערבת באופן לא פרופורציונלי את האוכלוסייה האזרחית הפלסטינית. בכך, הגיעה המדינה היהודית להפרת נורמות הומניטריות וגרמה לטבח בקרב אזרחים".

מלוני הודיעה כי תסיר את הוטו באיחוד האירופי שמנע עד כה הטלת סנקציות כבדות יותר על ישראל, ביוזמת נשיאת הנציבות פון דר ליין, מה שעלול להביא את ישראל לבידוד כלכלי ומדיני חסר תקדים.