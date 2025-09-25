נשיא ארה"ב דונלד טראמפ ממשיך לאתגר את כללי הנימוס בבית הלבן, והפעם באמצעות תמונה חדשה ופרובוקטיבית בחלקו החיצוני של הבית הלבן.

ביום רביעי שעבר נחשף "שביל התהילה הנשיאותי", הכולל פורטרטים ממוסגרים בזהב של כל נשיאי ארה"ב. עם זאת, המסורת הפוליטית נקטעה באופן חריג כשמדובר בקודמו הנשיא דמוקרטי, ג'ו ביידן.

במקום תמונת ראש רגילה של ג'ו ביידן, הנשיא הרפובליקני נתלתה תמונה של מכשיר אוטופן ("מכונת חתימה אוטומטית") שחותם את שמו של הנשיא ג'ו ביידן. הצילום הזה, שנמצא במסגרת הזהובה המיועדת לדיוקנו של ביידן, הופץ ברשתות החברתיות על ידי צוות הבית הלבן שקידם את הפרויקט בשמחה.

המהלך מתייחס באופן ישיר לטענתו החוזרת של טראמפ, לפיה ביידן היה "מבולבל" בסוף כהונתו, וכי הוא לא היה זה שקיבל את ההחלטות בפועל. הפורטרט החלופי נועד לרמוז כי ייתכן שביידן לא באמת חתם על מסמכי מפתח, אלא נעזר במכשיר אוטומטי זה, רמיזה שמטרתה לערער על הלגיטימיות של קודמו.

"שביל התהילה הנשיאותי" ממוקם לאורך הקולונדה (שדרה מקורה) של האגף המערבי בבית הלבן. שגובל בפטיו החדש של גן הוורדים.

הוספת "שביל התהילה" היא חלק מסדרה של שינויים עיצוביים שטראמפ ביצע בבית הלבן מאז שחזר לתפקידו. שינויים אלו כוללים הוספת עיטורי זהב לקירות החדר הסגלגל, התקנת תרני דגל חדשים ועצומים על שתי המדשאות, החלפת הדשא בגן הוורדים באבן ריצוף, והתחלת בניית אולם נשפים חדש. טראמפ אף אירח ארוחת ערב ביום רביעי בערב על פטיו גן הוורדים החדש, סמוך למקום שבו תלויים הדיוקנאות, שהייתה בעצם ההצצה הראשונה של התקשורת ל"שביל התהילה".