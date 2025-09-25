כיכר השבת
יכול היה להסתיים אחרת

חמאס שיגר רקטה לעבר מסוק צבאי שפעל ברצועה | תיעוד נדיר מעזה 

רקטה נורתה מוקדם יותר היום לעבר מסוק צבאי של חיל האוויר שפעל ברצועה, כך דווח ברשת אלג'זירה, דובר צה"ל אישר את הפרטים | צפו בתיעוד מעזה (חדשות) 

ארגוני הטרור ב שיגרו מוקדם יותר רקטה לעבר מסוק של חיל האוויר שפעל ברצועה, כך אישר לפני זמן קצר (חמישי) דובר צה"ל.

האירוע כולו תועד ודווח מוקדם יותר על ידי רשת אלג'זירה, כעת כאמור הגיע האישור הרשמי.

בתיעוד שפרסמה הרשת נראה מסוק צהל"י בשמי הרצועה, כאשר לפתע רקטה נורית לעברו, בתגובה נראה המסוק משגר נורים לעבר הרקטה.

דובר צה"ל מסר:

"מוקדם יותר היום (ה׳), זוהה שיגור כושל ממרחב העיר עזה לעבר מסוק קרב של חיל האוויר, המסוק לא נפגע ולא היו נפגעים באירוע.

המסוק המשיך במשימתו בסיוע לכוחות הלוחמים במרחב."

צפו בתיעוד.

ח"כ משה סעדה הגיב בראיון לרדיו כי "ניסיון הפלת המסוק בעזה - בגלל הדשדוש, אנחנו לא תוקפים. מה שמונע את הכיבוש המהיר זו תפיסת העולם אל אייל זמיר. זו הייתה טעות למנות אותו. אנחנו משלמים מחירים כבדים על זה".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (92%)

לא (8%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בצבא וביטחון:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר