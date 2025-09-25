חמאס שיגר רקטה לעבר מסוק צבאי שפעל ברצועה | תיעוד נדיר מעזה 

ארגוני הטרור בעזה שיגרו מוקדם יותר רקטה לעבר מסוק של חיל האוויר שפעל ברצועה, כך אישר לפני זמן קצר (חמישי) דובר צה"ל.

האירוע כולו תועד ודווח מוקדם יותר על ידי רשת אלג'זירה, כעת כאמור הגיע האישור הרשמי.

בתיעוד שפרסמה הרשת נראה מסוק צהל"י בשמי הרצועה, כאשר לפתע רקטה נורית לעברו, בתגובה נראה המסוק משגר נורים לעבר הרקטה.

דובר צה"ל מסר:

"מוקדם יותר היום (ה׳), זוהה שיגור כושל ממרחב העיר עזה לעבר מסוק קרב של חיל האוויר, המסוק לא נפגע ולא היו נפגעים באירוע.

המסוק המשיך במשימתו בסיוע לכוחות הלוחמים במרחב."

צפו בתיעוד.

ח"כ משה סעדה הגיב בראיון לרדיו כי "ניסיון הפלת המסוק בעזה - בגלל הדשדוש, אנחנו לא תוקפים. מה שמונע את הכיבוש המהיר זו תפיסת העולם אל אייל זמיר. זו הייתה טעות למנות אותו. אנחנו משלמים מחירים כבדים על זה".