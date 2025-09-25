לקראת משבר היסטורי באיראן: בעוד יומיים, בשבת, יופעל לראשונה מזה שנים מנגנון הסנאפבק של מועצת הביטחון, מהלך שיחזיר על כנו את מערך הסנקציות הבינלאומיות נגד טהראן. החידוש יכלול מגבלות נרחבות על פעילות פיננסית, מסחר באנרגיה ועסקאות נשק – והציפייה הזו לבדה כבר טלטלה את שוק המטבע המקומי.

ביום שישי נשבר שיא שלילי נוסף בשער הריאל. הדולר האמריקני נסק לשווי של למעלה ממיליון ריאל – פי כמה עשרות מהשיעור שנרשם בזמן חתימת הסכם הגרעין בשנת 2015, אז נסחר הדולר בכ-32 אלף ריאל בלבד. הירידה האחרונה, כ-2 אחוז בתוך יממה אחת, הובילה רבים מתושבי איראן למכור את המטבע המקומי במהירות ולהמירו בדולרים או בזהב - מה שהביא לירידת ערך נוספת של המטבע, וחוזר חלילה. במקביל מזנקים מחירי המתכת היקרה בשוקי טהראן.

המשבר הנוכחי אינו מסתכם בשערי חליפין בלבד. המדינה סובלת ממחסור באנרגיה, תשתיות קורסות ומדד מחירים שממשיך לטפס מדי חודש. האזרחים מתקשים להתמודד עם העלויות המאמירות של מוצרי יסוד, כאשר אופק כלכלי ברור אינו נראה לעין. גם המחסור במים שקשור באופן עקיף למשבר הכלכלי מקשה על חייהם של האיראנים.

הסנקציות שייכנסו לתוקף צפויות לכלול בין היתר איסור על עסקאות נשק, הגבלות נוספות על פרויקט הגרעין ועל פיתוח טילים, הקפאת נכסים של גופים ובכירים המקושרים לתעשיות הביטחוניות, וחסמים משמעותיים על בנקים, ביטוח וסחר חוץ. בהיבט הכלכלי משמעות הדבר היא פגיעה ישירה ביצוא הנפט - למרות הצהרות טהראן כי מכירות לסין יימשכו - והתרחקות של משקיעים זרים מהשוק המקומי. כל אלה יכבידו על תקציב המדינה ויאלצו את השלטון להטיל גזירות נוספות על האזרחים.

במערב עדיין מדברים על אפשרות למנוע את המהלך. נשיא צרפת עמנואל מקרון נפגש בניו יורק עם נשיא איראן מסעוד פזשכיאן והצהיר כי "עדיין קיימת אפשרות לדחות את חזרת הסנקציות, אם איראן תבצע צעדים ברורים ומעשיים – ממש בתוך שעות". אולם בטהראן שומרים על קו נוקשה.

המנהיג העליון עלי ח'אמנאי הכריז השבוע כי אין בכוונתו לחדש מגעים מול ארצות הברית, גם לאחר שהשליח האמריקני סטיב וויטקוף הדגיש כי "אנחנו ממשיכים לדבר איתם". היעדר נכונות לפשרה בתחום הגרעין סותם למעשה את הגולל על סיכוי לדחייה ברגע האחרון.

אם צרפת תחליט לבטל את הפעלת המנגנון, מדינות ה-E3 לא יוכלו יותר להפעילו שכן עצם קיומו של הסנאפ-בק מתבטל כבר בחודש הבא.