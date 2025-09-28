שר החקלאות והרפורמות הכפריות לשעבר של סין, טאנג רנג’יין, נידון היום (ראשון) לעונש מוות על קבלת שוחד, בעונש שיתלה לשנתיים, כך דיווחה סוכנות הידיעות הרשמית שינחואה.

בית המשפט הבינוני בצ’אנגצ’ון שבמחוז ג’ילין קבע כי טאנג קיבל שוחד במזומן וברכוש בשווי של יותר מ-268 מיליון יואן, כ-37.6 מיליון דולר, במהלך תפקידים שונים שמילא בין השנים 2007 ל-2024. עוד צוין כי טאנג הודה במעשיו, ועל כן נגזר עליו עונש מוות עם דחייה של שנתיים.

המפלגה הקומוניסטית בסין סילקה את טאנג משורותיה בנובמבר 2024, כחצי שנה לאחר שנחקר על ידי נציבות הפיקוח למאבק בשחיתות והודח מתפקידו. חקירתו הייתה מהירה מהרגיל, והגיעה על רקע חקירות דומות שנפתחו נגד שר ההגנה לי שאנגפו וקודמו בתפקיד ווי פנגהה.

מאז 2020 מנהיג סין שי ג’ינפינג מנהל קמפיין טיהורים נרחב במערכת הביטחון הפנימית, כדי לוודא שגורמי האכיפה - המשטרה, התביעה והשופטים - יהיו "נאמנים לחלוטין, טהורים לחלוטין ואמינים לחלוטין", כהגדרתו.

טאנג כיהן בעבר כמושל מחוז גאנסו שבמערב סין בין 2017 ל-2020, ולאחר מכן מונה לשר החקלאות והרפורמות הכפריות. בינואר האחרון הזהיר שי כי השחיתות היא האיום הגדול ביותר על המפלגה הקומוניסטית וכי היקפה עדיין נמצא במגמת עלייה.