כיכר השבת
אין הנחות

בית המשפט בסין גזר עונש מוות על שר לשעבר | זו הסיבה המפתיעה לעונש הנורא

בית משפט בסין גזר היום עונש מוות על שר החקלאות לשעבר עם דחייה לשנתיים | גורמים במערב מעלים סימני שאלה קשים על עצמאות בתי המשפט בסין והמהירות בה נקבעה הרשעתו של השר וגזר דינו לאחר מכן | זו הסיבה לגזר הדין הכבד (בעולם) 

העונש האבסולוטי. הוצאה להורג, אילוסטרציה (שאטרסטוק)

שר החקלאות והרפורמות הכפריות לשעבר של סין, טאנג רנג’יין, נידון היום (ראשון) לעונש מוות על קבלת שוחד, בעונש שיתלה לשנתיים, כך דיווחה סוכנות הידיעות הרשמית שינחואה.

בית המשפט הבינוני בצ’אנגצ’ון שבמחוז ג’ילין קבע כי טאנג קיבל שוחד במזומן וברכוש בשווי של יותר מ-268 מיליון יואן, כ-37.6 מיליון דולר, במהלך תפקידים שונים שמילא בין השנים 2007 ל-2024. עוד צוין כי טאנג הודה במעשיו, ועל כן נגזר עליו עונש מוות עם דחייה של שנתיים.

המפלגה הקומוניסטית בסין סילקה את טאנג משורותיה בנובמבר 2024, כחצי שנה לאחר שנחקר על ידי נציבות הפיקוח למאבק בשחיתות והודח מתפקידו. חקירתו הייתה מהירה מהרגיל, והגיעה על רקע חקירות דומות שנפתחו נגד שר ההגנה לי שאנגפו וקודמו בתפקיד ווי פנגהה.

מאז 2020 מנהיג סין שי ג’ינפינג מנהל קמפיין טיהורים נרחב במערכת הביטחון הפנימית, כדי לוודא שגורמי האכיפה - המשטרה, התביעה והשופטים - יהיו "נאמנים לחלוטין, טהורים לחלוטין ואמינים לחלוטין", כהגדרתו.

טאנג כיהן בעבר כמושל מחוז גאנסו שבמערב סין בין 2017 ל-2020, ולאחר מכן מונה לשר החקלאות והרפורמות הכפריות. בינואר האחרון הזהיר שי כי השחיתות היא האיום הגדול ביותר על המפלגה הקומוניסטית וכי היקפה עדיין נמצא במגמת עלייה.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (68%)

לא (32%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר