נשיא אוקראינה ולדימיר זלנסקי רמז בראיון שפורסם לפני יומיים באקסיוס כי ארצו מוכנה גם לתקוף את מוקדי הכוח במוסקבה.

נשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי, הזהיר בראיון לאקסיוס כי בכירי השלטון הרוסי צריכים לדעת היכן ממוקמים מקלטי החירום. "הם חייבים לדעת איפה המקלטים. הם צריכים את זה. אם הם לא יעצרו את המלחמה, הם יצטרכו את זה בכל מקרה", אמר זלנסקי, כשהוא רומז שמרכזי הכוח במוסקבה עלולים להפוך למטרות.

דובר הקרמלין, דימיטרי פסקוב, תקף את הדברים בראיון לטלוויזיה הממלכתית וטען כי מטרתו של זלנסקי היא להרשים את מדינות אירופה, "שמשמשות כיום כמפרנסות העיקריות שלו". לדבריו, "המציאות בשטח מלמדת אחרת: מדי יום מצבה של אוקראינה בחזית מחמיר, וכל יום שעובר גם עמדות המיקוח שלה נחלשות".

רוסיה שולטת כיום בכ-114,918 קמ"ר, שהם לא פחות 19% משטח אוקראינה, חמישית משטח המדינה, ובמהלך השנה האחרונה הרחיבה את שליטתה בכ־4,729 קמ"ר נוספים.

כאשר נשאל פסקוב בשידור חי כיצד תתפוס מוסקבה תקיפה אפשרית על מרכזי השלטון הרוסי, הוא סירב להשיב ישירות והסתפק באמירה: "עדיף אפילו לא לדבר על כך".

ברוסיה הזכירו כי כבר במאי 2023 האשימו את קייב בניסיון לפגוע בקרמלין באמצעות רחפנים. באותה עת הנשיא ולדימיר פוטין לא שהה במתחם.