ראש הממשלה בנימין נתניהו העניק אחר הצהריים (ראשון) ראיון, ככל הנראה מתוזמן, לרשת החדשות השמרנית בארה"ב 'פוקס ניוז', ברקע אמירתו של טראמפ כי עסקת החטופים היא כביכול "עניין סגור", והלחץ על ישראל להסכים למספר סעיפים קריטיים.

ראש הממשלה נשאל אם הוא מחויב לתוכנית 21 הנקודות של הנשיא טראמפ וסירב להתחייב להסכים.

במקום זאת אמר נתניהו כי "אנחנו עובדים על זה, זה עדיין לא הוסכם סופית, אבל אנחנו עובדים עם הצוות של הנשיא טראמפ ממש עכשיו. אני מקווה שנצליח לקדם את זה, כי אנחנו רוצים לשחרר את החטופים שלנו. אנחנו רוצים לסיים את שלטון חמאס ולפרק אותו מנשק. על עזה להיות מפורזת בעתיד החדש שנבנה לעזתים, לישראלים ולכל האזור", הדגיש ראש הממשלה.

נתניהו התייחס גם לשאלת החסינות לבכירי חמאס, ואישר כי ישראל מוכנה לקחת על עצמה מהלך שכזה בתמורה לשחרורם של החטופים. ראש הממשלה הדגיש כי ישראל כבר אמרה בעבר כי תסכים למתווה כזה.

לגבי האפשרות שהרשות הפלסטינית תשלוט בעזה, ראש הממשלה היה נשמע פחות נחרץ מבעבר. "יש אנשים שמאמינים שתהיה רשות פלסטינית מתוקנת שתשנה לחלוטין את אופייה ותקבל את המדינה היהודית. אני לא חושב שזה יקרה".

ראש הממשלה נשאל גם על הסוגייה האיראנית והבהיר כי ישראל מעריכה שלא הושמדו 400 הק"ג - בניגוד לדבריו של הנשיא טראמפ.

עם זאת, נתניהו הבהיר כי לא זו הייתה מטרת התקיפה אלא למנוע מאיראן את הרחבת העשרת האורניום והתאמת המלאי הקיים לראש נפץ קרבי. ראש הממשלה נשאל אם ישראל יודעת היכן האורניום וענה בביטחון גמור שישראל יודעת היכן הוא.

נתניהו נשאל אם יתקוף שוב את קטאר בעתיד כדי לפגוע במנהיגי חמאס בהתאם להתחייבויות של ממשלת ישראל לרדוף אותם גם בעתיד, בניגוד לעמדתה של ארה"ב שדורשת התחייבות מצד ישראל שלא לתקוף בעתיד בקטאר.

ראש הממשלה סירב לענות לשאלה: "כמה שפוקס ניוז חשובה, והיא אכן, אני חושב שיש דברים שאשאיר לפגישה שלי עם הנשיא טראמפ. דיפלומטיה חשובה", אמר נתניהו.

על השאלה אם הוא מאמין שישנם 20 חטופים חיים - שוב, בניגוד לעמדת טראמפ, ענה נתניהו כי הוא עדיין מאמין שכן.

בתוך כך, ‏שליח הבית הלבן סטיב וויטקוף וחתנו של נשיא ארה״ב ג׳ארד קושנר צפויים להפגש היום בניו יורק עם רה״מ נתניהו כדי לנסות ולגשר על המחלוקות שנותרו בין ישראל לבין ארה״ב בעניין תכנית טראמפ לסיום המלחמה בעזה, כך לפי דיווח של הכתב ברק רביד שמסר מפי מקור שמעורה בפרטים.

הערכות הן שנתניהו פועל כעת למנוע הפתעות לא נעימות בפגישתו עם הנשיא טראמפ מחר, סצנריו קטסטרופלי עבור ישראל במסגרתו הנשיא ינחית על נתניהו התחייבות למתווה 21 הנקודות בהצהרה פומבית, ללא אישורו המוקדם של ראש הממשלה.