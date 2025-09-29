כיכר השבת
איראן מאיימת: "אם ישראל תפתח במתקפה חדשה, נפתח במלחמה עם ארה"ב"

על רקע החשש ממתקפה מחודשת של ישראל, באיראן מאיימים כי אם ישראל אכן תפתח במתקפה נוספת נגד איראן, הרי שאיראן תפתח בתגובה במלחמה נגד ארצות הברית (מדיני)

חמינאי (צילום: shutterstock)

"איראן תיכנס למלחמה עם אם ישראל תפתח במתקפה חדשה על הרפובליקה האסלאמית", כך איים אמש (ראשון) מוחסן רזאי, מי שהיה מפקד משמרות המהפכה של והפך לפוליטיקאי.

בריאיון לטלוויזיה הממלכתית האיראנית אמר הבכיר האיראני כי: "משא ומתן שמטרתו לתת לישראל זמן או לחזק אותה אינו מקובל. אם זה יקרה, ברגע שישראל תפתח במלחמה, ניכנס גם למלחמה עם ארצות הברית".

לדבריו: "אם ניכנס למשא ומתן, אסור בשום אופן להשתמש בכוח צבאי נגד איראן. אחרת, נגיב; לא רק נגד ישראל, אלא גם נגד מטרות אמריקניות באזור".

כזכור, כיממה לאחר שהצעת סין ורוסיה לדחות את החלת הסנקציות על איראן, אמש (בין שבת לראשון) הסנקציות של האו"ם נגד איראן נכנסו לתוקף לאחר שאיראן הואשמה בהפרת הסכם הגרעין משנת 2015 ובמקביל בצל הכישלון של המו"מ בין איראן לארה"ב.

הסנקציות החדשות כוללות איסור על העשרת אורניום, עיבוד מחדש וכל פעילות הקשורה לטילים בליסטיים שיכולים לשאת ראש נפץ גרעיני. הן מחזירות את האמברגו על נשק, מטילות הקפאת נכסים ואיסורי נסיעה על עשרות אישים וישויות איראניות, וכן אוסרות על כל עסקה מסחרית הקשורה לכריית אורניום ולשימוש בחומרים גרעיניים. כל מדינות העולם מוסמכות לתפוס ולהשמיד ציוד שייחשב אסור לשימוש באיראן.

