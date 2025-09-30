משפחות חטופים בעלי אזרחות גרמנית נפגשו עם קנצלר גרמניה פרידריך מרץ בברלין, וקראו לממשלת גרמניה לנצל את יחסיה עם טורקיה כדי להשפיע על חמאס לקבל את תכניתו של הנשיא טראמפ לסיום הלחימה והשבת כלל החטופים והחטופה.

בפגישה השתתפו רובי וחגית חן, הוריו של איתי חן; חירות נמרודי, אמו של תמיר נמרודי; עידית וקובי אהל, הוריו של אלון אהל; ואפרת מצ’יקאווה, אחייניתו של שורד השבי גדי מוזס.

המשפחות הדגישו כי השפעתה הדיפלומטית של גרמניה על טורקיה עשויה להיות מכרעת בעידוד חמאס לקבל את היוזמה ההיסטורית של הנשיא טראמפ.

המשפחות הודו לקנצלר מרץ וביקשו ממנו לעשות כל שביכולתו למען השבת החטופים, והעלו גם חששות הומניטריים דחופים, בהם הצורך החיוני בטיפול רפואי לחטופים.

פיצוץ ענק של מכונית תופת הרעיד את בירת המחוז שבפקיסטן | צפו דני שפיץ | 11:35

הקנצלר מרץ בירך על תכניתו של הנשיא טראמפ, ציין כי היא מייצגת את הסיכוי הטוב ביותר לסיים את המלחמה והדגיש כי יש לשים קץ לסבלם של החטופים.