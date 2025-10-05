כיכר השבת
טראמפ חסר סבלנות

מזכיר המדינה רוביו מציב דד-ליין: כמה זמן נותר לחמאס לשחרר את החטופים?

מזכיר המדינה מרקו רוביו מעניק אחר הצהריים 'בליץ' של ראיונות לכלי תקשורת אמריקנים בנושא עסקת החטופים עם חמאס | לדבריו, "אף אחד לא אומר שהעניין סגור", ובכל זאת, מזכיר המדינה היה אופטימי | הדברים המלאים (חדשות)  

מרקו רוביו ונתניהו הבוקר (צילום: לע"מ)

מזכיר המדינה מרקו רוביו המשיך אחר הצהריים (ראשון) להעניק ראיונות לכלי תקשורת אמריקנים, לאחר ראיון מוקדם יותר לרשת NBC בו התייחס לעסקת החטופים המתגבשת על בסיס .

אחת השאלות העיקריות שניצבות ברקע המתווה של טראמפ, היא שאלת הזמן שנותר לחמאס עד שיתחיל שחרור החטופים בפועל.

קיים חשש כי חמאס ינסה למשוך זמן במשא ומתן ארוך ומתמשך ש"יתמסמס" לבסוף ויכשיל את תוכנית טראמפ.

בהתייחס לכך, אמר מזכיר המדינה בראיון ל-ABC כי לא תתן לזה לקרות.

"זה לא משהו שיכול להימשך. אנחנו לא יכולים להיות כאן עוד שלושה שבועות ועדיין לדון בלוגיסטיקה של שחרור בני הערובה. זה חייב לקרות מהר מאוד כדי ששאר העסקה הזו תצבור תאוצה."

לגבי הסיכויים להשיג אכן עסקה מול חמאס, אמר רוביו כי "אף אחד כאן לא טוען שזה ענין סגור. מה שאנחנו טוענים הוא שאנחנו במקום הרבה יותר טוב היום מאשר היינו לפני שבעה ימים. הרבה דברים לא טובים יכולים לקרות, אבל כל כך הרבה טוב יכול לקרות נכון אם נצליח לעשות את זה - ואנחנו מאוד מחויבים לגרום לזה לקרות."

ובכל זאת, הפעם יש אופטימיות יתירה שהעסקה אכן יכולה לצאת אל הפועל. "מה שנותן לך תקווה כאן הוא שלפחות עכשיו יש מסגרת כיצד כל זה יכול להסתיים ולשחרר את בני הערובה האלה", אומר רוביו.

"לראשונה בכל המיזם הזה יש את הקואליציה [אמריקאית-ערבית-אירופית] הזו שדוחפת באותו כיוון."

בראיון ל'פוקס' אמר רוביו כי ההצלחה של המהלך הנוכחי היא הקואליציה הערבית-איסלאמית שנבנתה סביב תוכניתו של טראמפ, דבר שיוצר לחץ על כבד על חמאס.

