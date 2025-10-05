מזכיר המדינה מרקו רוביו המשיך אחר הצהריים (ראשון) להעניק ראיונות לכלי תקשורת אמריקנים, לאחר ראיון מוקדם יותר לרשת NBC בו התייחס לעסקת החטופים המתגבשת על בסיס מתווה טראמפ.

אחת השאלות העיקריות שניצבות ברקע המתווה של טראמפ, היא שאלת הזמן שנותר לחמאס עד שיתחיל שחרור החטופים בפועל.

קיים חשש כי חמאס ינסה למשוך זמן במשא ומתן ארוך ומתמשך ש"יתמסמס" לבסוף ויכשיל את תוכנית טראמפ.

בהתייחס לכך, אמר מזכיר המדינה בראיון ל-ABC כי ארה"ב לא תתן לזה לקרות.

"זה לא משהו שיכול להימשך. אנחנו לא יכולים להיות כאן עוד שלושה שבועות ועדיין לדון בלוגיסטיקה של שחרור בני הערובה. זה חייב לקרות מהר מאוד כדי ששאר העסקה הזו תצבור תאוצה."

לגבי הסיכויים להשיג אכן עסקה מול חמאס, אמר רוביו כי "אף אחד כאן לא טוען שזה ענין סגור. מה שאנחנו טוענים הוא שאנחנו במקום הרבה יותר טוב היום מאשר היינו לפני שבעה ימים. הרבה דברים לא טובים יכולים לקרות, אבל כל כך הרבה טוב יכול לקרות נכון אם נצליח לעשות את זה - ואנחנו מאוד מחויבים לגרום לזה לקרות."

ובכל זאת, הפעם יש אופטימיות יתירה שהעסקה אכן יכולה לצאת אל הפועל. "מה שנותן לך תקווה כאן הוא שלפחות עכשיו יש מסגרת כיצד כל זה יכול להסתיים ולשחרר את בני הערובה האלה", אומר רוביו.

"לראשונה בכל המיזם הזה יש את הקואליציה [אמריקאית-ערבית-אירופית] הזו שדוחפת באותו כיוון."

בראיון ל'פוקס' אמר רוביו כי ההצלחה של המהלך הנוכחי היא הקואליציה הערבית-איסלאמית שנבנתה סביב תוכניתו של טראמפ, דבר שיוצר לחץ על כבד על חמאס.