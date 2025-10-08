כיכר השבת
ההשקעה הבטוחה ביותר בעולם? לא תאמינו כמה עולה כעת אונקיית זהב

מחיר הזהב הגיע הבוקר לשיא חדש והיסטורי, כאשר המשקיעים כבר אינם סומכים על הממשלות ומפחיתים את תלותם בדולר האמריקני | השבתת הממשל בארה"ב הגבירה את מגמת המשקיעים בזהב, המחיר שלו מזנק בהתאם (חדשות) 

טלטלה בשוק. מטילי זהב (צילום: Shutterstock)

מחיר הזהב הגיע לשיא היסטורי וחצה את רף 4,000 הדולר לאונקיה – עלייה חסרת תקדים שלא נראתה מזה עשרות שנים. הסיבה המרכזית לזינוק היא התחזקות תחושת אי־הוודאות הכלכלית והפוליטית בעולם, שגורמת למשקיעים רבים לחפש מקלט בטוח לכספם.

מאז אפריל עלה מחיר הזהב בכשליש, לאחר שנשיא דונלד טראמפ הכריז על מכסים שפגעו ביציבות הסחר העולמי. כעת גם השבתת הממשל האמריקני, שנמשכת כבר שבועיים, מעוררת דאגה נוספת ומעודדת מעבר להשקעות שמרגישות בטוחות יותר, ובראשן זהב.

הכלכלנים מסבירים כי הזהב נתפס מזה שנים כמקלט קלאסי בזמן משבר – השקעה ששומרת על ערכה גם כששווקים אחרים מתמוטטים. "כאשר אנשים מאבדים אמון בשלטון או במטבעות, הם פונים לזהב", אמר אחד המומחים. לדבריו, גם היחלשות הדולר משחקת תפקיד מרכזי בזינוק הנוכחי.

במקביל, גם בנקים מרכזיים ברחבי העולם רוכשים כמויות גדולות של זהב בניסיון להקטין את תלותם בדולר ובאג"ח האמריקניות. מאז שנת 2022 הם קונים יותר מאלף טונות בשנה, בעיקר מדינות כמו פולין, טורקיה, הודו וסין.

כלכלנים מזהירים כי אם ההשבתה בוושינגטון תסתיים בקרוב או שהשווקים יתייצבו, ייתכן שמחיר הזהב יירד שוב, אך בשלב זה הוא ממשיך לשמש סמל לחוסר האמון ההולך וגובר בכלכלה העולמית – ולבריחה ההמונית של משקיעים אל הנכס הבטוח ביותר שהם מכירים.

