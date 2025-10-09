מנהיגי העולם הגיבו היום (חמישי) להודעת טראמפ אמש על הסכם הפסקת האש בין ישראל לחמאס שהושגה בתיווכו, כאשר כבר בימים הקרובים ישוחררו כלל החטופים החיים ורוב החללים יובאו לקבר ישראל.

מזכ"ל האו"ם אנטוניו גוטרש, האיש שאהב לנשוא את ישראל במשך השנתיים האחרונות כתב: "אני קורא לכל הצדדים לנצל את ההזדמנות ההיסטורית הזו כדי לקדם מסלול פוליטי אמין שיביא לסיום הכיבוש, יכיר בזכות ההגדרה העצמית של העם הפלסטיני, ויממש פתרון של שתי מדינות שיאפשר לישראלים ולפלסטינים לחיות בשלום ובביטחון. מעולם לא היו הסיכונים גבוהים כל כך."

איש האחים המוסלמים נשיא טורקיה רג'פ טאיפ ארדואן: "אני מבקש להביע את תודתי הכנה לנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, שהפגין את הרצון הפוליטי הדרוש כדי לעודד את ממשלת ישראל לקראת הפסקת האש. טורקיה תעקוב מקרוב אחר יישום ההסכם ותמשיך לתרום לתהליך."

ראש ממשלת בריטניה קיר סטארמר: "זהו רגע של הקלה עמוקה שיחושו בכל רחבי העולם, ובעיקר על ידי בני הערובה, משפחותיהם ואוכלוסיית עזה האזרחית, שכולם סבלו סבל בלתי נתפס במשך השנתיים האחרונות."

קנצלר גרמניה פרידריך מרץ: "זו הפעם הראשונה זה זמן רב שבה נראה אופק ממשי של שלום באזור."

נשיא צרפת עמנואל מקרון פרסם פוסט ב-4 שפות; צרפתית, אנגלית, עברית וערבית ובירך על שחרור החטופים וסיום המלחמה: "תקווה עצומה עבור החטופים ובני משפחותיהם, עבור הפלסטינים בעזה, ועבור האזור כולו. אני מברך על ההסכם שנחתם הלילה, הכולל את שחרור החטופים והפסקת האש בעזה, ועל המאמצים שנקטו הנשיא טראמפ והמתווכות קטאר, מצרים וטורקיה להשגתו. אני קורא לכל הצדדים לכבד בקפידה את תנאי ההסכם. על ההסכם הזה לסמן את סיום המלחמה ואת פתיחתו של תהליך מדיני הנשען על פתרון שתי המדינות. צרפת נכונה לתרום להשגת יעד זה. נעסוק בכך עוד היום אחר הצהריים בפריז יחד עם שותפינו בזירה הבין־לאומית.."

ראש ממשלת אוסטרליה אנתוני אלבניז ושרת החוץ פני וונג: "לאחר יותר משנתיים של סכסוך, שבויים וחיים אזרחיים שנגדעו – זהו צעד הכרחי וחשוב לקראת שלום. אנו קוראים לכל הצדדים לכבד את תנאי ההסכם."

שר החוץ של ניו זילנד וינסטון פיטרס: "זהו צעד ראשון חיוני בדרך להשגת שלום בר־קיימא. אנו קוראים לישראל ולחמאס להמשיך לעבוד יחד עד להשגת פתרון מלא."

נשיאת הפרלמנט האירופי רוברטה מצולה: "זהו רגע מכריע לשלום ולתקומה במזרח התיכון, ופתח לדרך שיכולה סוף־סוף לשים קץ למעגל האלימות, הסבל והטרור שעובר מדור לדור באזור."

מנכ"ל ארגון הבריאות העולמי טדרוס אדהנום גברהייסוס: "ארגון הבריאות העולמי ערוך להרחיב את פעילותו כדי לתת מענה לצרכים הרפואיים הדחופים בעזה ולסייע בשיקום מערכת הבריאות ההרוסה. התרופה הטובה ביותר היא שלום."

ראש ממשלת איטליה ג'ורג'יה מלוני כתבה:

"ההסכם שהושג במצרים ליישום השלב הראשון של תוכנית השלום של הנשיא @realDonaldTrump הוא חדשות יוצאות דופן הסוללות את הדרך להפסקת אש בעזה, לשחרור כל בני הערובה ולנסיגת הכוחות הישראליים בהתאם לקווים מוסכמים.

אני רוצה להודות לנשיא טראמפ על מאמציו הבלתי פוסקים לסיום הסכסוך בעזה ולמתווכים - מצרים, קטאר וטורקיה - על מאמציהם, שהוכחו כמכריעים לתוצאה המוצלחת. הסכם זה והדרך הרחבה יותר שתוארה על ידי תוכנית טראמפ מייצגים הזדמנות ייחודית לסיים את הסכסוך הזה, הזדמנות שיש לנצל. לכן אני קורא לכל הצדדים לכבד באופן מלא את הצעדים שכבר הוסכמו ולפעול ליישום מהיר של הצעדים הבאים שנקבעו בתוכנית השלום. איטליה תמשיך לתמוך במאמצי המתווכים ותעמוד מוכנה לתרום לייצוב, שיקום ופיתוח של עזה."

ראש ממשלת ספרד האנטי-ישראלי פדרו סאנצ'ז בירך על ההסכם אך הזכיר את ה"זוועות" שבוצעו כשכוונתו ברורה: "ממשלת ספרד מברכת על החדשות מהמזרח התיכון ומאמינה שזו תהיה אולי תחילה של שלום מתמשך וצודק", הוא מסר, "כעת זה הזמן לנהל דיאלוג, לסייע לאוכלוסייה האזרחית – ולהביט קדימה. עם תקווה, אבל גם עם צדק וזיכרון – כדי שהזוועות שאירעו לא יחזרו על עצמן".