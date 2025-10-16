עשרות עיתונאים המסקרים את משרד ההגנה האמריקני נטשו בהמוניהם את משרדיהם בפנטגון והחזירו את תעודות העיתונאי שלהם אתמול (יום רביעי) זאת לאחר שכניסת מגבלות חדשות על הגישה לעיתונות נכנסה לתוקף. משרד ההגנה קבע דדליין ליום שלישי, כשהוא דורש מאנשי התקשורת או לחתום על מדיניות גישה חדשה או לאבד את הגישה למקום העבודה ולתעודות העיתונאי שלהם.

לפחות 30 ארגוני חדשות, כולל רויטרס, סירבו לחתום על המדיניות החדשה, בטענה שהיא מהווה איום על חופש העיתונות ועל יכולתם לבצע איסוף חדשות עצמאי בנוגע לצבא החזק ביותר בעולם.

המדיניות השנויה במחלוקת מחייבת את העיתונאים להכיר בכך שניתן יהיה להכריז עליהם כסיכון ביטחוני. בנוסף, תעודות העיתונאי שלהם עשויות להישלל אם יבקשו מעובדי המשרד לחשוף מידע מסווג או סוגים מסוימים של מידע לא מסווג. התקנות החדשות, שהן ההרחבה האחרונה של הגבלות הגישה לעיתונות תחת שר ההגנה פיט הגסת' (מנחה לשעבר ב-Fox News), אוסרות על כתבים לבקש מידע שהממשלה לא אישרה מראש.

איגוד עיתונאי הפנטגון (PPA), המייצג יותר מ-100 ארגוני חדשות, פרסם הצהרה שבה נאמר:

כי יום רביעי היה "יום אפל לחופש העיתונות". האיגוד העלה חששות כבדים לגבי החלשת המחויבות של ארה"ב לשקיפות ממשלתית, לחובת הדין וחשבון בפנטגון ולחופש הביטוי. מרבית חברי ה-PPA סירבו לחתום על המדיניות החדשה בשל "האיום המרומז שלה להפליל דיווחים על ביטחון לאומי ולחשוף את החותמים לתביעה פוטנציאלית".

על פי דיווחים, אזור העיתונות בפנטגון תואר ביום רביעי כ"שקט באופן יוצא דופן", בניגוד למצבו הרגיל כ"כוורת הומה", הכתבים פינו שרתים של מחשבים, רהיטים, וכן ציוד טכני וחומרי בידוד קול מתאי שידור טלוויזיוניים. חלקם הוציאו ממשרדיהם שרידים היסטוריים משנים של סיקור, כולל רולודקס מצהיב וטלפון ישן.

דובר הפנטגון הראשי, שון פארנל, הגן על המדיניות החדשה. בהצהרה שפרסם אמר פארנל כי המדיניות "אינה מבקשת מהם להסכים, אלא רק להכיר בכך שהם מבינים מהי המדיניות שלנו". הוא טען כי המדיניות היא "הטובה ביותר עבור חיילינו והביטחון הלאומי של המדינה הזו". פארנל הוסיף כי ההנחיות החדשות תואמות את הסטנדרטים הקיימים כבר בכל בסיס צבאי אחר ברחבי המדינה.