משבר שהוא הזדמנות

היום שבו האינטרנט פסק מלכת - ובכל זאת מניית אמזון זינקה

אתמול (שלישי) קרסו שרתי האינטרנט למיליוני משתמשים ברחבי העולם, אך למרבה ההפתעה מניות החברת אמזון עלו באותו היום. אז למה דווקא המשבר הדגיש את עוצמתה של אימפריית AWS? (חדשות בעולם) 

תאגיד אמזון (צילום: shutterstock)

אתמול (שלישי) סבלה אמזון (Amazon) מקריסה טכנולוגית משתקת ואחד מכישלונות ה הגדולים בשנים האחרונות. שירותי הרשת של (AWS), ספקית שירותי הענן הגדולה בעולם, קרסו והשביתו מיליוני משתמשים גלובליים.

התקלה, שנבעה מבעיות קישוריות רשת ומתקלה פנימית בשירות מסד הנתונים DynamoDB של אמזון, הייתה כה משמעותית עד כי עוררה דרישות פוליטיות בבריטניה, שם דרשו הגדרת אמזון כ"צד שלישי קריטי" למגזר השירותים הפיננסיים.

סך הדיווחים הגלובליים על תקלות ב-Downdetector חצה את רף 6.5 מיליון. בין השירותים שנפגעו היו פלטפורמת הקניות המקוונת של אמזון עצמה, לצד אפליקציות פופולריות כגון סנאפצ'ט, רובלוקס, סיגנל ודואולינגו. הקריסה המחישה את הסכנה בהסתמכות גלובלית כה עמוקה על מספר מצומצם של ענקיות טכנולוגיה אמריקאיות.

חרף הכאוס התפעולי, נרשמה תופעה מפתיעה בשוק המניות: מניות אמזון עלו באותו היום. עלייה זו התרחשה בזמן שצוותי ההנדסה של AWS עבדו במרץ לתיקון התקלה.

העלייה במניה חשפה שיעור חד עבור וול סטריט: אמזון אינה חברה המתומחרת לפי מכירת אוזניות, פיצ'רים ושלל מוצרים, אלא היא תשתית הצינורות שבהם זורם כל הידע, כל הקניות, כל המידע של העולם". ה-AWS, האימפריה בלתי נראית שמכניסה עשרות מיליארדי דולרים בשנה, נחשפה ככוח שמחירו מתומחר בחסר. אמזון פשוט יושבת על השיבר העסקי.

השיבוש עצמו הדגיש דווקא את עוצמת החברה. אמזון דיווחה על התאוששות שעות ספורות לאחר פרוץ התקלה, ובגאונות שיווקית שלחה לכל מיליוני העובדים שלה 'מייל' על אירוע עתידי בנושא AWS שנועד "לחזק את אחיזתה של החברה בשוק הענן". המסר היה ברור: גם כשהאינטרנט עוצר, אמזון ממשיכה.

