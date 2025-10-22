סקר מטריד שפרסמו רויטרס ואיפסוס חושף פער עמוק בין עמדת הציבור האמריקאי לבין מדיניות הבית הלבן: רוב האמריקאים סבורים כי ארצות הברית צריכה להכיר במדינה פלסטינית, שנתיים לאחר טבח היהודים בבוקר שמחת תורה תשפ"ד.

על פי הנתונים, 59 אחוז מהנשאלים תמכו במהלך, בעוד ששליש התנגדו והשאר לא הביעו דעה.

התמיכה הייתה גורפת במיוחד בקרב הדמוקרטים – שמונים אחוז בעד – אך גם בקרב הרפובליקנים נרשמה תמיכה מפתיעה של 41 אחוז, אף שמחצית מבין תומכי טראמפ עדיין מתנגדים להכרה.

הסקר, שנערך במשך שישה ימים ונסגר ביום שני, מצביע על כך שעמדתו של הנשיא דונלד טראמפ, המתנגד להכרה במדינה פלסטינית, איננה תואמת בהכרח את הלך הרוח הציבורי בארצו. טראמפ ממשיך להעניק גיבוי מלא לישראל ומסרב להכיר בפלסטין – עמדה שמתחזקת דווקא בתקופה שבה מדינות מערביות נוספות, בהן בריטניה, קנדה, צרפת ואוסטרליה, כבר הכריזו על הכרה רשמית במדינה הפלסטינית.

נתונים נוספים שעולים מהסקר: כשישים אחוז מהאמריקאים סבורים שתגובתה של ישראל בעזה הייתה מופרזת, לעומת 32 אחוז בלבד שחושבים אחרת.

יותר ממחצית הנשאלים אמרו כי הנשיא "ראוי להכרה משמעותית" אם יצליח להביא להסכם יציב, בעוד 42 אחוזים סברו אחרת. גם בקרב הדמוקרטים, שרק אחד מכל עשרים מהם תומך במדיניות הכוללת של טראמפ, אחד מכל ארבעה הביע נכונות לתת לו קרדיט במקרה של הצלחה מדינית.

בינתיים, טראמפ יכול לרשום לעצמו עלייה קלה בתמיכה הציבורית בתחום החוץ: שיעור האמריקאים שמביעים שביעות רצון ממדיניותו הבינלאומית עלה ל-38 אחוז, לעומת 33 אחוזים בלבד בתחילת החודש. זו הרמה הגבוהה ביותר שנרשמה עבורו מאז יולי.