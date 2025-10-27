תעלומה: מטוס ומסוק קרב אמריקנים התרסקו - בהפרש של שעה

מטוס קרב מסוג F-18 ומסוק מדגם MH-60R Seahawk של חיל הים האמריקני התרסקו אתמול (ראשון) בנפרד לים סין הדרומי, במהלך פעילות מבצעית מסיפון נושאת המטוסים "נימיץ" (USS Nimitz). למרות הדרמה באוויר ובים, כל אנשי הצוות חולצו בשלום, ולא דווח על נפגעים.

לפי הודעת הצי האמריקני, שני כלי הטיס פעלו במסגרת משימות שגרתיות, אך האירועים התרחשו בהפרש של זמן ולא היו קשורים זה לזה.

ברגע שהתקבלו הדיווחים על ההתרסקות, הוזנקו מיד מסוקים וכלי שיט מחיל הים לפעולות חיפוש וחילוץ באזור. בתוך זמן קצר אותרו כל אנשי הצוות שהיו על המטוס ועל המסוק, והם הועברו לבדיקה רפואית על הסיפון.

בהצהרה הרשמית של הצי נכתב כי "שני כלי הטיס היו מעורבים בתקלות נפרדות בעת פעילות שגרתית מקבוצת נושאת המטוסים נימיץ. כל אנשי הצוות חולצו בשלום, והקבוצה נותרה כשירה לחלוטין לביצוע משימותיה". דובר הצי הוסיף כי לא נשקפת סכנה להמשך פעילותה של קבוצת התקיפה הימית, הפועלת בשגרה באזורי חיכוך כדי להבטיח את חופש השיט הבין-לאומי.

הצי האמריקני פתח בחקירה מקיפה לבירור נסיבות שני האירועים. לפי הדיווחים הראשוניים, אין חשד למעורבות של גורם עוין, וההערכה היא שמדובר בתקלות טכניות או תפעוליות שהתרחשו בנפרד. צוותי מומחים מבטיחות טיסה נשלחו לאזור כדי לאתר את שרידי המטוס והמסוק, לאסוף עדויות ולנתח את הנתונים שיסייעו לקבוע את הגורמים המדויקים לתקלות.

נושאת המטוסים "נימיץ" (CVN-68) היא אחת מאוניות הדגל של הצי האמריקני, ונחשבת לנושאת המטוסים הוותיקה ביותר בצי הפעיל. היא מוצבת בימים אלו בים סין הדרומי, אזור רווי במתיחות בין סין לשכנותיה, שבו פועלת ארצות הברית לעיתים קרובות במסגרת מדיניותה להבטחת "חופש השיט" במים הבינלאומיים.

לפי הצי, המבצע כולו נוהל ביעילות מרבית, והצוותים פעלו לפי הנהלים עד להשלמת החילוץ. "כל אנשי הצוות נמצאים בחיים ובשלמות גופם. מדובר בתוצאה יוצאת דופן לאירוע מורכב שהתרחש בתנאי שטח מאתגרים", אמר אחד מקציני הצי.

החקירה הרשמית צפויה להימשך בימים הקרובים, ובינתיים ממשיכה קבוצת התקיפה של "נימיץ" בפעילותה המבצעית המלאה באזור.