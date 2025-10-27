אחרי המעצר המתוקשר בשבת של שניים מארבעת חברי חוליית הפריצה ללובר, אמש (ראשון) התבררו פרטים חדשים על החקירה שהביאה למעצרם.

לפי הדיווחים בצרפת, מעצרם של השניים התאפשר אודות ל-150 דגימות דנ"א שנלקחו בזירה, כאשר לפחות אחת מהן תאמה את אחד משני העצורים, בעל עבר פלילי מוכר על ידי המשטרה ורשויות המשפט.

כפי שדיווחנו אמש, החשודים שנעצרו תכננו לעזוב את צרפת בטווח הזמן המיידי - ככל הנראה לאלג'יריה ומאלי, ואחד מהם אף נעצר בנמל התעופה רגע לפני עלייתו למטוס לאלג'יריה.

דגימות הדנ"א שתאמו לאחד החשודים נמצאו על אחד מהחפצים הרבים שהם השאירו בזירה, בין היתר; קסדה, שני מסורי דיסק ואפוד צהוב.

לאור הממצאים החד-משמעיים שאותרו בעבודה מאומצת של המשטרה הטכנית - הזיהוי הפלילי של משטרת צרפת, נראה כי החוקרים הצליחו לשים את ידיהם על שני הפורצים ששהו בתוך המוזיאון בזמן המעשים. בשלב זה, עדיין לא ברור כיצד אותר החשוד השני.

עוד עולה כי המשטרה כבר ידעה על זהותם של השניים מזה מספר ימים, אלא שהעדיפה להשגיח עליהם מרחוק ולהמתין עם פקודת ה"פעל" בתקווה שהם יובילו את החוקרים אל השלל שערכו לא יסולא בפז.

בשלב זה, טרם אותרו שני החשודים האחרים שסייעו בהברחת הפורצים. גם תכשיטי הזהב והיהלומים המייצגים את ההיסטוריה המלכותית של צרפת ומוערכים בכ-88 מיליון יורו, טרם אותרו על ידי המשטרה.

חקירתם של שני הפורצים נמשכת, בעוד החוקרים מנסים בשעות אלו לגרום להם לדבר, בתקווה שישתפו מידע על מיקום התכשיטים וזהות חברי החולייה.