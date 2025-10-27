כיכר השבת
"איום מיידי"

מזכיר המדינה נשאל אם ישראל הפרה את הפסקת האש - זה מה שהוא ענה

מזכיר המדינה מרקו רוביו נשאל היום על סיפון המטוס אם ישראל הפרה את הפסקת האש בתקיפה שביצעה בשבת נגד מחבל של הג'יהאד האיסלאמי | כך הוא ענה לטענות (מדיני)

רוביו בהצהרה במפקדה בקרית גת (צילום מסך)

מזכיר המדינה מרקו רוביו התייחס היום (שני) לתקיפות הישראליות נגד גורמי טרור, ונשאל אם מדובר בהפרה של הסכם הפסקת האש בין ישראל לחמאס.

כזכור, אמש תקף צה"ל מחבל של הג'יהאד האסלאמי שתכנן לבצע מתקפה מיידית נגד כוחות צה"ל.

מזכיר המדינה ענה כי אין מדובר בהפרה של הפסקת האש וכי לישראל עדיין עומדת הזכות להגן על עצמה אם היא רואה איום ממשי על כוחותיה.

"אנחנו לא רואים בכך הפרה של הפסקת האש", אמר רוביו, והוסיף כי "יש להם את הזכות אם יש איום מיידי על ישראל, וכל המתווכים מסכימים עם זה", אמר מזכיר המדינה.

לפי דיווח אמש, ישראל תיאמה - ואולי אפילו ביקשה אישור מ כדי לבצע את התקיפה נגד המחבל.

הכוחות האמריקנים הפועלים מהמפקדה בקריית גת לצד כוחות בינלאומיים נוספים, ביקשו אישור מהדרגים הגבוהים - עד למפקד סנטקום, שנתן את האור הירוק כי מדובר בתקיפה לגיטימית.

דובר צה"ל מסר כי "צה"ל תקף באופן ממוקד, בהובלת פיקוד הדרום ובאמצעות כלי טיס של חיל האוויר, במרחב נוציראת שבמרכז רצועת עזה, מחבל מארגון הטרור גא"פ, שתכנן לבצע מתווה טרור בטווח הזמן המיידי נגד כוחות צה"ל.

כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם למתווה הסכם הפסקת האש וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי".

