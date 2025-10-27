מזה תקופה ארוכה שקיימת תיאוריה לפיה נשיא ארה"ב דונלד טראמפ שוקל להתמודד לנשיאות בפעם השלישית בגמר כהונתו.

למעשה זו תהיה הפעם הרביעית בה הוא יתמודד אם דבר כזה אכן יקרה, בניסיון לקבל את התפקיד בפעם השלישית - ובניגוד גמור לחוקת ארה"ב.

היום, נשאל הנשיא על ידי אחד העיתונאים אם יש לו תוכנית להתמודד באופן ה"כביכול חוקי" הבא:

התמודדות לתפקיד סגן נשיא ארה"ב, כאשר הנשיא הנבחר יתפטר מיד לאחר מכן מתפקידו, וטראמפ יוכתר באופן אוטומטי לנשיא.

אימה באוקראינה: רחפני נפץ מתאבדים רודפים אחרי אזרחים ברחוב יוסי נכטיגל | 22:01

נראה שטראמפ נהנה מעצם השאלה שהופנתה אליו, כאשר מרקו רוביו מאחוריו גיחך קלות.

על השאלה ענה טראמפ שמבחינה חוקית יותר לו לעשות זאת, אולם הוא לא מתכנן להתמודד לתפקיד סגן הנשיא כי זה "חמוד מדי".

"לא הייתי עושה את זה. אני חושב שזה חמוד מדי. כן, הייתי שולל את זה כי זה חמוד מדי. אני חושב שאנשים לא יאהבו את זה. זה חמוד מדי. זה לא - זה לא יהיה נכון."

מומחים לחוקת ארה"ב אומרים שגם מהלך כזה אינו חוקי, שכן אדם שאינו יכול להיות נשיא - אינו יכול להתמודד גם לתפקיד סגן הנשיא.

כך או כך, התמודדות לתפקיד הנשיא בפעם השלישית אינה חוקתית, ואינה צפויה לצאת לפועל. ובכל זאת, מפעם לפעם משתעשע הנשיא ברעיון שאכן יעשה זאת.

כשנשאל בעבר אם יש לו תוכניות כאלה, ענה טראמפ בהתרסה:

"הייתי שמח לעשות את זה. יש לי את המספרים הכי טובים שלי אי פעם. אתם תצטרכו להגיד לי".