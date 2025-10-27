כיכר השבת
נהנה מהרעיון

הפטנט ה"חמוד מדי" של טראמפ: האם זו הדרך בה הוא מתכנן להיבחר לנשיא פעם נוספת?

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ התייחס היום בשיחה עם עיתונאים ממטוס ה'אייר פורס 1' לאפשרות שיתמודד פעם שלישית - בניגוד לחוקה האמריקנית | העיתונאי הציע לטראמפ פטנט, עליו אמר הנשיא: "זה חמוד מדי", אך לא שלל זאת לחלוטין (בעולם)

טראמפ במטוס (צילום: C-SPAN)

מזה תקופה ארוכה שקיימת תיאוריה לפיה נשיא ארה"ב שוקל להתמודד לנשיאות בפעם השלישית בגמר כהונתו.

למעשה זו תהיה הפעם הרביעית בה הוא יתמודד אם דבר כזה אכן יקרה, בניסיון לקבל את התפקיד בפעם השלישית - ובניגוד גמור לחוקת ארה"ב.

היום, נשאל הנשיא על ידי אחד העיתונאים אם יש לו תוכנית להתמודד באופן ה"כביכול חוקי" הבא:

התמודדות לתפקיד סגן נשיא ארה"ב, כאשר הנשיא הנבחר יתפטר מיד לאחר מכן מתפקידו, וטראמפ יוכתר באופן אוטומטי לנשיא.

נראה שטראמפ נהנה מעצם השאלה שהופנתה אליו, כאשר מרקו רוביו מאחוריו גיחך קלות.

על השאלה ענה טראמפ שמבחינה חוקית יותר לו לעשות זאת, אולם הוא לא מתכנן להתמודד לתפקיד סגן הנשיא כי זה "חמוד מדי".

"לא הייתי עושה את זה. אני חושב שזה חמוד מדי. כן, הייתי שולל את זה כי זה חמוד מדי. אני חושב שאנשים לא יאהבו את זה. זה חמוד מדי. זה לא - זה לא יהיה נכון."

מומחים לחוקת ארה"ב אומרים שגם מהלך כזה אינו חוקי, שכן אדם שאינו יכול להיות נשיא - אינו יכול להתמודד גם לתפקיד סגן הנשיא.

כך או כך, התמודדות לתפקיד הנשיא בפעם השלישית אינה חוקתית, ואינה צפויה לצאת לפועל. ובכל זאת, מפעם לפעם משתעשע הנשיא ברעיון שאכן יעשה זאת.

כשנשאל בעבר אם יש לו תוכניות כאלה, ענה טראמפ בהתרסה:

"הייתי שמח לעשות את זה. יש לי את המספרים הכי טובים שלי אי פעם. אתם תצטרכו להגיד לי".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (76%)

לא (24%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר