לאחר מעצרם ביום ראשון של שניים מארבעת פורצי הלובר, מצרפת מגיעים הדיווחים על התקדמות נוספת בחקירה.

לפי דיווח בטלגרף הבריטי, ישנן הוכחות חד-משמעיות על שיתוף פעולה מבפנים של מי מעובדי הלובר.

ההוכחה, כך דווח, הגיעה ממקור "דיגיטלי". "ישנן ראיות דיגיטליות שמראות שהיה שיתוף פעולה בין אחד משומרי המוזיאון לגנבים", אמר מקור ל"טלגרף", והוסיף כי "מידע רגיש על מערכות האבטחה של המוזיאון הועבר".

לא פורט בדיווח מה עלה בגורלו של אותו עובד ואם הנהלת המוזיאון כלל הצליחה לעלות על זהותו, מה שמסכן את בטיחותם של יצירות האומנות שבמוזיאון אם האדם עדיין מועסק שם.

לפי הדיווח, הראיות כוללות הקלטות והודעות כתובות.

המידע, שנחשף כאמור על ידי אחד מעובדי הלובר, חשף פרצת אבטחה שאיפשרה את הפעולה הנועזת, כולל ידיעה על מיקומן של המצלמות ולאן הן משקיפות. עד כה, לא פורסמו צילומים או כמעט מרגעי הפריצה ההיסטוריים, מה שמוכיח שאכן לא קיים ככל הנראה תיעוד שכזה.