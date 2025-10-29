57 מנהלי מוזיאונים מהחשובים והיוקרתיים בעולם, בהם ראשי הבריטיש מיוזיאום, טייט, המוזיאון הלאומי בניו יורק והמטרופוליטן, פרסמו השבוע איגרת תמיכה חסרת תקדים במנהלת מוזיאון הלובר, לורנס דה קאר, עם סיום שבוע שבו רעשה קהילת האמנות הבין-לאומית עקב גניבת תכשיטים נדירים בשווי 88 מיליון אירו מהגלריה ההיסטורית של נפוליאון.

באיגרת הפומבית, שפורסמה בעיתון "לה מונד", הבהירו החותמים כי "המוזיאונים אינם מבצרים ואינם כספות סגורות. תפקידנו לחשוף את האמנות וההיסטוריה לציבור הרחב, גם כשפניהן של איומי פשע הופכות חמורות יותר". עוד ציינו כי שוד התכשיטים, שכלל שמונה פריטים יקרי ערך, הוא "אירוע שכל איש מקצוע בתחום המוזיאונים חושש ממנו" - תקיפה ישירה לא רק על הלובר, אלא על שליחות כל מוסד תרבות לשימור ולשיתוף המורשת האנושית.

במקביל לגיוס התמיכה הגלובלית, דיווחו הרשויות בצרפת על התקדמות משמעותית בחקירת הגניבה: שני חשודים נעצרו במהלך סוף השבוע - אחד בנמל התעופה שארל דה גול, דקות לפני טיסתו לאלג'יריה, והשני כאשר ניסה לחצות למאלי. השניים, תושבי פרבר פשע ידועים ממזרח פריז, זוהו בעזרת ראיות DNA שנמצאו בקסדה שהושארה בזירה, ונחקרים בחשד למעורבות ישירה בפריצה הנועזת שנמשכה 7 דקות בלבד. המשטרה ממשיכה לחפש אחר שני חשודים נוספים, אך ברגע זה, גורל התכשיטים הגנובים עדיין אינו ידוע.

לאור הפשע חסר התקדים, הועברו התכשיטים היקרים שנותרו בלובר לכספת מאובטחת של הבנק המרכזי, בעומק של 26 מטר מתחת לקרקע. קריאות לשיפור מערך האבטחה והתוויית מדיניות חדשה עלו לדיון בזירה הבינלאומית, אך המסר מהאיגרת הגלובלית נותר ברור: מוזיאונים לא יחדלו לחשוף את האמנות ואת ההיסטוריה לטובת הציבור, למרות הסכנה. "נמשיך בשליחותנו, בתשוקה ובנחישות, לצד הלובר".