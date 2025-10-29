העימות בין ונצואלה לארצות הברית הסלים משמעותית בספטמבר 2025, כאשר ארה"ב פרסה כוחות צבאיים חריגים בים הקריבי, כולל שבע ספינות מלחמה ויותר מ-4,000 חיילים, בטענה שהמטרה היא מלחמה בקרטלי הסמים.

מנגד, נשיא ונצואלה, ניקולאס מדורו, האשים את וושינגטון כי הפריסה נועדה לכסות על מבצע צבאי שמטרתו הפיכה והחלפת שלטון, והזהיר כי ונצואלה ניצבת בפני "האיום החמור ביותר שידעה יבשת אמריקה במאה השנים האחרונות". ניתוק היחסים הדיפלומטיים בין המדינות החל כבר בינואר 2019, לאחר שארה"ב הכירה בחואן גואידו.

ברקע המתיחות הגלויה, נחשף "התוכנית הנועזת" של סוכן פדרלי אמריקאי לגייס את טייסו האישי של מדורו כדי להפיל את השלטון.

ההצעה: הטיית מטוס תמורת הון

הסוכן הפדרלי הוותיק אדווין לופז פעל בניסיון חשאי לשכנע את גנרל ביטנר וילגאס, טייסו הראשי של מדורו, לבגוד במנהיגו. הרעיון היה שווילגאס יצטרך "להטות בחשאי את מטוסו של מדורו" למקום שבו יוכלו הרשויות האמריקאיות לחטוף את הנשיא, המואשם בארה"ב בסחר בסמים.

התוכנית נרקמה באפריל 2024, לאחר שלופז גילה כי שני מטוסים בהם משתמש מדורו נמצאים בתיקונים ברפובליקה הדומיניקנית. בפגישה חשאית בהאנגר מטוסים בסנטו דומינגו, הציע לופז לטייס תמורה חסרת תקדים: וילגאס יהפוך ל"איש עשיר מאוד", לאחר שממשל טראמפ הכפיל את הפרס על לכידתו של מדורו ל-50 מיליון דולר.

וילגאס, קולונל בחיל האוויר וחבר במשמר הכבוד הנשיאותי, לא התחייב בהתחלה. לופז המשיך ללחוץ עליו בהודעות במשך 16 חודשים, גם לאחר שפרש מתפקידו הממשלתי. הוא שלח לטייס קישור להודעה על הפרס וכתב: "אני עדיין מחכה לתשובתך" וכי "נותר עדיין זמן להפוך לגיבור ונצואלה".

אך הטייס דחה בזעם את הפיתוי. בשיחה מתוחה, כתב וילגאס ללופז: "אנחנו בוונצואלה עשויים מחומר אחר... הדבר האחרון שאנחנו זה בוגדים". זמן קצר לאחר מכן חסם וילגאס את מספר הטלפון של לופז.

לאחר שהתוכנית נכשלה, גורמים באופוזיציה האנטי-מדורו ניסו לערער את מנוחתו של הנשיא. אחד מבעלי ברית האופוזיציה פרסם ברשת X ציוץ מתוזמן ביום הולדתו של וילגאס, שכלל תמונה חסויה שלו מהפגישה עם לופז (כשלופז נחתך ממנה). דקה לאחר פרסום הציוץ, מטוס איירבוס שבו השתמש מדורו המריא מקרקס, אך כעבור 20 דקות חזר באופן בלתי צפוי לשדה התעופה.

השמועות על מעצרו של וילגאס התפשטו, אך הטייס שב והופיע בטלוויזיה הממלכתית לצידו של שר הפנים דיוסדאדו קאבלו, והצדיע באגרוף קמוץ כסמל לנאמנותו, בעוד קאבלו שיבח אותו כ"פטריוט בלתי נלאה".

ניסיון הפיתוי חשף את המאמצים המורכבים והנמרצים של ארה"ב להדיח את מדורו, שלטענתה "הרס את הדמוקרטיה של המדינה העשירה בנפט". הכתבה על "התוכנית הנועזת" פורסמה על ידי סוכנות הידיעות AP.