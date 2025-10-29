שלושה שוודים נעצרו בדנמרק בחשד למתקפה על שגרירות ישראל

שלושה צעירים שוודים נעצרו בדנמרק בחשד למעורבות בשני פיצוצים שאירעו סמוך לשגרירות ישראל בקופנהגן, מה שמוביל לחשדות ראשוניים בגין עבירות נשק חמורות. שניים מהחשודים, בגילאי 15 עד 20, נעצרו על רכבת בתחנה המרכזית של קופנהגן, וככל הנראה יואשמו בשלב זה בהחזקת נשק בלתי חוקית. חשוד נוסף נעצר בסמוך לשגרירות. דובר משטרת קופנהגן, ינס יספרסן, הבהיר כי החשדות הראשוניים עשויים להתרחב בהמשך החקירה.

המעצרים התבצעו לאחר ששני פיצוצים הרעידו את האזור בשעות הבוקר המוקדמות של יום רביעי, 2 באוקטובר 2024, בסביבות השעה 3:20 לפנות בוקר. הפיצוצים התרחשו במרחק של כמאה מטרים מהשגרירות הישראלית. למרות שהפיצוצים גרמו נזק למבנה אחר באזור, לא דווח על נפגעים. החקירה המשטרתית מצביעה על כך שככל הנראה מדובר בשימוש ברימוני יד. בעקבות האירוע החמור, סגרו הרשויות את בית הספר היהודי קרולינסקולן הנמצא באותו רחוב, ותוגברה האבטחה סביב בית הכנסת המרכזי בעיר.

החקירה הדנית אינה עומדת לבדה, והיא בוחנת קשרים אפשריים לאירועים שאירעו יום קודם לכן בשוודיה, ליד שגרירות ישראל בשטוקהולם. שם נשמעו קולות נפץ, וממצאים בזירה הצביעו על כך שגרירות ישראל נפגעה מכדורים.

שר המשפטים השוודי, גונאר שטרומר, התייחס לאירועים ואמר כי הוא רואה בחומרה רבה הן את הירי בשטוקהולם והן את הדיווחים מקופנהגן.

דנמרק בוחנת גם מידע קודם מסוכנות הביטחון הפנימית של שוודיה (SAPO), שהאשימה במאי האחרון את איראן בשימוש ברשתות פשיעה מאורגנות בשוודיה ככלי למיקוד אינטרסים ישראליים או יהודיים בדנמרק. שר המשפטים הדני, פיטר הומלגארד, הצהיר כי התקרית היא "חמורה מטבעה", אך הדגיש כי עדיין מוקדם לקבוע בוודאות את המניע העומד מאחוריה.