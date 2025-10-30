הרב אלווין קאס, רב משטרת ניו יורק במשך 60 שנה, נפטר בגיל 89

הרב קאס, ותיק חיל האוויר האמריקאי, החל את שירותו ב-1966 והיה הרב היהודי השלישי והצעיר ביותר בתולדות המחלקה באותה עת, כשהיה בן 30. הוא שירת תחת שמונה ראשי עיר ו-21 מפכ"לי משטרה, והיה הרב הראשון שהגיע לדרגת שלושה כוכבים.

הרב קאס הקדיש את חייו "לשירות, לעיר הזו, ולנשים ולגברים של ה-NYPD". הוא ניחם מתאבלים, ייעץ לבעלי צרות, ודאג במיוחד לטיפול הרוחני באלפי השוטרים היהודים. הוא פעל בהצלחה למען זכותם של שוטרים יהודים שלא לעבוד בשבתות ובחגים יהודיים מרכזיים, ושימש כמנהל הרוחני של אגודת "שומרי החוק". במקביל, ניהל את המרכז היהודי איסט מידווד בברוקלין במשך 36 שנים עד 2014.

הרב קאס עמד לצד השוטרים ברגעי טרגדיה וניצחון. הוא היה בין הראשונים שהגיעו למתחם "גראונד זירו" לאחר פיגועי 11 בספטמבר 2001 (9/11), שם ניחם את משפחות 23 השוטרים שאבדו באותו יום. שבוע בלבד לאחר מכן, הוא הוביל תפילות ראש השנה בבית כנסת מאולתר בנמל התעופה לה גוארדיה עבור צוותי החירום, אירוע שאותו הגדיר כ"שירות הדתי המשמעותי ביותר בקריירה שלי". הוא השתתף בהלוויות של כל שוטר שנהרג באותו יום.

אחד האירועים המפורסמים ביותר בקריירה של קאס התרחש ב-1981, כאשר נקרא לנהל משא ומתן עם חוטף. לאחר שנכשל לשכנעו להניח את נשקו במשך הלילה, התברר שהחוטף רעב. צוות בני הערובה הזמין כריכי פסטרמה (לא כשרים) ממעדניית קרנגי דלי. הרב קאס, שאכל רק כשר, החליף את שני הכריכים בשני כלי הנשק של האיש, ובכך סיים את המשבר. קאס ייחס את הצלחתו לתיאבון של החוטף, באומרו: "ראיתם את הכריכים ממעדניית קרנגי? הם ענקיים".

ראש העיר אדמס אמר כי הרב קאס היה עמוד של כוח ונחמה עבור משטרת ניו יורק, וניחם את אנשיה במהלך טרגדיות גדולות וקשיים אישיים, ותמיד היה שם כשנזקקו לעזרה. המפכ"לית ג'סיקה טיש הדגישה כי "הדוגמה שלו היא נצחית", וכי "רוחו, טוב לבו, והדוגמה שלו ימשיכו להתקיים".

הרב קאס הותיר אחריו שלושה ילדים ושלושה נכדים. הוא היה נשוי במשך 54 שנים למרים קאס ז"ל עד למותה ב-2017. שירותי הלוויה יתקיימו ביום שישי במרכז היהודי איסט מידווד בברוקלין.