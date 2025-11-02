תשעה בני אדם אושפזו במצב אנוש בבית החולים בבריטניה, לאחר שנדקרו אמש (מוצאי שבת) ברכבת, עד שזו עצרה בעיירה הנטינגדון שבמזרח בריטניה.

לפי הדיווחים בכלי התקשורת המקומיים, שני בני אדם נעצרו כחשודים במעורבים בתקרית. המשטרה המקומית הגדירה תחילה את האירוע כמתקפת טרור, אך בהמשך ההגדרה בוטלה והחקירה סביב האירוע נמשכת.

ה"דיילי מייל" הבריטי סיפר בשם הנוסע גאווין כי הוא נתקל באחד הפצועים שסיפר: "יש להם סכין, אני נדקרתי". הוא סיפר כי הפצוע דימם מאוד בשעה שניסה להימלט מהדוקר. לדבריו, מחוץ לתחנה היו אנשים רבים שנדקרו.

חלק מהנוסעים התחבאו בתאי השירותים ואחרים סיפרו כי נרמסו בעת שנוסעים אחרים נמלטו מהדוקרים.

רשת "סקיי ניוז" הבריטית דיווחה כי הדקירות ברכבת החלו כעשר דקות אחרי שהרכבת עזבה את העיר פיטרבורו. עד ראיה סיפר כי דבר שאחז בסכין גדולה על הרציף חושמל באמצעות טייזר ונעצר.

הנוסעים, כך לפי העדויות, היו בפאניקה גדולה ורצו כשהם צועקים: "רוצו, רוצו, יש פה בחור שדוקר את כולם".

המשטרה השביתה את תנועת הרכבות באזור וכבישים נחסמו בעקבות התקרית.

ראש הממשלה קיר סטרמר הגיב לאירוע ברשת X, וכתב: "התקרית המחרידה ברכבת ליד הנטינגדון מדאיגה מאוד. המחשבות שלי עם כל אלה שנפגעו, ותודתי לשירותי החירום על תגובתם. על כל מי שנמצא באזור להישמע להוראות המשטרה".