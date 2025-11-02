בניגוד לכל ההערכות המוקדמות, התביעה בפריז העריכה היום (ראשון) כי השוד הנועז במוזיאון הלובר, שבו נגנבו תכשיטים היסטוריים בשווי של כ-102 מיליון דולר, לא היה מעשה של ארגון פשע מתוחכם, אלא פעולה של עבריינים קטנים מהפרברים הצפוניים של הבירה.

לדבריה של התובעת הראשית, לור בקו, מדובר ב"שוד שאינו שגרתי, אך עדיין שייך לעולם העבריינות המקומית ולא לעולם הפשע המאורגן".

כפי שדיווחנו בהרחבה ב'כיכר השבת', השוד התרחש בשעת בוקר, לפני כשבועיים. שני גברים הגיעו במשאית שהוצבה ליד קיר המוזיאון, הרימו את עצמם באמצעות מנוף קומות, ניפצו חלון בקומה השנייה, פרצו את תיבות התצוגה בעזרת דיסקים חשמליים ונמלטו תוך פחות משבע דקות על גבי קטנועים, בסיוע שני שותפים נוספים. במהלך הבריחה השאירו אחריהם כלי עבודה וחפצים נוספים, ואף איבדו את אחד הפריטים היקרים ביותר – הכתר של הקיסרית אויג'ני, העשוי זהב, אמרלד ויהלומים.

עד כה נעצרו ארבעה חשודים, אך התכשיטים עצמם טרם נמצאו. לדברי בקו, הפרופילים של החשודים רחוקים מאוד מדמותם של "גנבי על" בסגנון הוליוודי. "אלה אנשים מקומיים לגמרי. כולם גרים פחות או יותר באזור סן-סן-דני", אמרה בריאיון לתחנת הרדיו Franceinfo. בין העצורים גם זוגתו של אחד החשודים המרכזיים, אם לילדים.

שבוע לאחר השוד עצרה המשטרה שני גברים החשודים כי היו אלה שפרצו בפועל למוזיאון – אלג'יראי בן 34 המתגורר בצרפת מאז 2010 ונעצר כשניסה לעלות על טיסה לאלג'יריה, וגבר בן 39 ממוצא מאלי שהיה נתון כבר תחת פיקוח שיפוטי בשל גניבה חמורה. שניהם גרים באוברווילייה שבצפון פריז והודו בחלק מן המעשים.

כעבור ימים אחדים נעצרו גם גבר בן 37 ואישה בת 38, הזוג עם הילדים. בדיקת DNA שבוצעה במשאית ההובלה שבה השתמשו השודדים קשרה את הגבר לאירוע, ולפי התביעה יש לו עבר פלילי עשיר הכולל 11 הרשעות בעבירות שונות – מנהיגה פזיזה ועד ניסיונות פריצה לכספומטים. הוא וחברו נעצרו בעבר באותו תיק גניבה בשנת 2015.

על אף שנמצאו עקבות DNA של האישה במשאית, התביעה ציינה כי ייתכן שהועברו לשם באופן עקיף, דרך אדם או חפץ שנכנסו לרכב מאוחר יותר. שני בני הזוג מכחישים כל מעורבות בשוד. שלושה אנשים נוספים שנעצרו יחד עמם שוחררו בלא שהוגשו נגדם כתבי אישום.

כשנשאלה אם רוב חברי הכנופיה כבר נתפסו, השיבה בקו כי "לפחות אדם אחד מהקבוצה עדיין חסר", אך לא שללה את האפשרות כי היו מעורבים נוספים. לדבריה, גם אם המעשה תוכנן בקפידה מסוימת, רשלנותם של המבצעים – החל מאובדן התכשיט היקר ביותר ועד השארת ראיות רבות בזירה – מלמדת שלא מדובר באנשי מקצוע מן הדרג העליון של עולם הפשע.