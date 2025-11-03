רעידת אדמה בעוצמה 6.3 שהכתה בצפון אפגניסטן בשעות הבוקר המוקדמות של יום שני גבתה לפחות עשרה הרוגים ופצעה למעלה מ-260 בני אדם, לפי דיווחי הרשויות. מוקד הרעש נרשם בסמוך לעיר מזר-אי-שריף שבצפון המדינה, בעומק של כ-28 קילומטרים, כך מסר המכון הגיאולוגי של ארצות הברית.

בעיר, המונה יותר מחצי מיליון תושבים, נגרם נזק נרחב למבנים, ובין היתר קרסה חלקית כיפת המסגד הכחול ההיסטורי – אחד מאתרי הדת הבולטים באפגניסטן. דובר מחלקת הבריאות במחוז סמנגאן הסמוך, סאמִים ג'ויאנדה, מסר לרויטרס כי "נכון לשעות הבוקר דווח על שבעה הרוגים ויותר מ-150 פצועים שפונו למרכזים הרפואיים". לדבריו, המספרים מבוססים על דיווחים שהתקבלו מבתי החולים וייתכן שיעלו בהמשך. ממשרד ההגנה של ממשלת הטליבאן נמסר כי המחוזות בלח וסמנגאן הם הנפגעים הקשים ביותר. בהודעה שפרסם המשרד נכתב כי "צוותי חילוץ וסיוע הוזעקו מיד לאחר הרעש והחלו בפעולות להצלת אנשים, פינוי הפצועים ומתן סיוע למשפחות שנפגעו". גם דובר משרד הבריאות אישר כי כוחות חילוץ פועלים בשטח וציין שכל בתי החולים באזור הועברו למצב כוננות מלאה. "צוותי רפואה הגיעו למקום, וכל המרכזים הרפואיים הסמוכים הועמדו בכוננות לקליטת נפגעים", אמר.

המכון הגיאולוגי האמריקני הפעיל בעקבות הרעש התרעת "כתום" במערכת PAGER, המדרגת את רמת הסיכון של רעידות אדמה ברחבי העולם. לפי הודעת המכון, "קיימת סבירות גבוהה לנפגעים רבים, והאסון עשוי להיות נרחב".

אפגניסטן שוכנת על מפגש של שני שברים טקטוניים פעילים, מה שהופך אותה למדינה רגישה במיוחד לרעידות אדמה קטלניות. באוגוסט האחרון נהרגו יותר מ-2,200 בני אדם ואלפים נוספים נפצעו ברעידת אדמה עזה ואחריה סדרת רעשי משנה בדרום-מזרח המדינה.

דובר מחוז בלח, האג’י זאיד, מסר כי הרעש גרם נזק לחלקים מן המתחם של המסגד הכחול שבמזר־אי־שריף, אחד הסמלים החשובים ביותר של האסלאם באזור.

במקביל, סרטונים ותמונות שהועלו לרשת X (טוויטר לשעבר) הראו תושבים וחיילים מחפשים ניצולים בין ההריסות. בתיעודים נראו גופות שנשלפו מבין אבני הבניינים שקרסו.

לפי הערכות ראשוניות, הרעש הורגש גם באזורים מרוחקים ממוקד הפגיעה, והשלכותיו צפויות להיות רחבות. הרשויות המקומיות קראו לאזרחים להתרחק ממבנים סדוקים מחשש לקריסות נוספות, בעוד צוותי סיוע של הסהר האדום האפגני ממשיכים בפעולות החילוץ באתרים המרוסקים.