תעלומה בארה"ב: הבית הושכר למסיבת יום הולדת - והפך לזירת ירי מדממת 

תשעה בני אדם, בהם כמה קטינים, נפצעו הלילה בירי שפרץ במסיבת יום הולדת בבית ששכרו צעירים דרך Airbnb בעיירה באת’ טאונשיפ שבאוהיו | רוב הפצועים סובלים מפצעי ירי, ואדם אחד נפגע מנפילה בעת שניסה להימלט | עשרות משתתפים נכחו במסיבה, שפורסמה ברשתות החברתיות, והמשטרה טרם עצרה חשודים (בעולם) 

תשעה בני אדם, בהם כמה קטינים, נפצעו באירוע ירי שאירע בליל שבין ראשון לשני בבית שנשכר דרך פלטפורמת Airbnb בעיירה באת’ טאונשיפ שבמדינת אוהיו.

לפי דיווח ברשת ABC News, הירי פרץ במהלך מסיבת יום הולדת שבה השתתפו עשרות צעירים, לאחר שהאירוע פורסם מראש ברשתות החברתיות.

מפקד משטרת באת’ טאונשיפ, ויטו סינופולי, סיפר כי במקום נכח "קהל גדול במיוחד" וכי בין הפצועים ישנם קטינים ובגירים. כולם פונו לבתי חולים סמוכים, אך בשלב זה לא נמסר מידע ברור על חומרת מצבם. לדבריו, רוב הפצועים סובלים מפגיעות ירי, ואדם אחד נפגע מנפילה כשניסה להימלט מהבית.

המשטרה טרם עצרה חשודים. "אין לנו עדיין הערכה מדויקת של מספר היורים, אך בזירה נמצאו כמה תרמילי כדורים בתוך הבית", אמר סינופולי במסיבת עיתונאים. לדבריו, מרבית היריות נורו בקומה הראשונה של הבית, וכשהשוטרים הגיעו למקום הם נתקלו ב"סצנה של כאוס מוחלט", ובה נפגעים רבים הזקוקים לטיפול מידי.

המשטרה פנתה למשתתפים במסיבה בבקשה להעביר תיעודים שצולמו במהלך הערב – תמונות או סרטונים – שיכולים לסייע בחקירה ולזהות את האחראים לירי.

