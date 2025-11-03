חששות גדלים לגבי אלפי תושבים המתקשים לברוח מאל-פשאר בסודאן, בעוד שמעטים בלבד הגיעו למקום מבטחים.

קהילת פליטים אחת ליד טאווילה, כ-65 קילומטרים מאל-פשאר, קולטת בשעות האחרונות אלפי סודאנים שנמלטו מהעיר לאחר שהכוחות המוסלמים של RSF של סודאן השתלטו עליה, אך לפי דיווחי ארגונים הומניטריים, רבים אחרים עדיין עלולים להיות לכודים בתוך העיר, שחוותה הרג ואיומי אלימות קשים.

כוחות ה-Rapid Support Forces (RSF) השתלטו על אזור דארפור המערבי בשבוע שעבר, אחרי שהפילו את צבא סודאן המתחרה מהעיר, שעברה מצור של 18 חודשים. מאז ההשתלטות התפשטו דיווחים וסרטונים המתעדים פשעים נגד אזרחים, כולל הכאות, הרג ופשעים נוספים, על פי עדויות של תושבים ועובדי סיוע. לפי ארגון הבריאות העולמי, לפחות 460 בני אדם נהרגו בבית חולים, כאשר המחבלים נכנסו פנימה וביצעו טבח בכל מי שנקרה בדרכם - כולל רופאים, אחיות, מטופלים ומלווים.

סוכנות ההגירה של האו"ם העריכה ביום ראשון כי יותר מ-8,000 בני אדם פונו מאל-פשאר בימים שבת וראשון. בסך הכול, מאז השתלטות ה-RSF על העיר, פונו 70,894 בני אדם, לפי הדיווחים.

עם זאת, פחות מ-6,000 הגיעו למקום המוגן בטאווילה, הסביר בששוואט סארף, מנהל סודאן של מועצת הפליטים הנורבגית, שמנהלת את המחנה. "המספרים עדיין מועטים מאוד. אנחנו לא רואים את מאות האלפים שציפינו להם. אם אנשים עדיין נמצאים באל-פשאר, יהיה קשה מאוד לשרוד," אמר סארף בשיחה עם סוכנות הידיעות Associated Press מטאווילה.

תושבים שנמלטו ברגל תיארו מסע מסוכן תוך כדי התחמקות מנשקים וירי של לוחמים. סארף הוסיף כי "אנשים שמגיעים למחנה לרוב מבולבלים, מיובשים ומכוסים חבלות. לפעמים הם אפילו לא זוכרים את שמותיהם וזקוקים לטיפול רפואי עם נוזלים לווריד."

עוד נמסר כי כ-170 ילדים ללא ליווי, חלקם בגיל שלוש בלבד, הגיעו בטיול קשה לטאווילה מבלי לדעת היכן בני משפחתם. הם הגיעו עם ילדים או מבוגרים שלא היו קרוביהם.

שגריר סודאן במצרים, עימאדלין מוסטפא אדאווי, האשים בכנס עיתונאים את ה-RSF בביצוע פשעי מלחמה באל-פשאר וקרא לקהילה הבינלאומית להגדיר את הקבוצה כארגון טרור. "ממשלת סודאן קוראת לקהילה הבינלאומית לפעול מיד וביעילות ולא להסתפק בהצהרות גינוי," אמר אדאווי. הוא גם חידש את ההאשמות כי איחוד האמירויות מצייד את ה-RSF בנשק, והוסיף כי על האמירויות לא להיות מעורבות במאמצי תיווך.

דיפלומט בכיר מאיחוד האמירויות שהשתתף בשבועון אבטחה במנהמה, בחר שלא להשיב ישירות על שאלות לגבי תמיכת ארצו ב-RSF.