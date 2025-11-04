קים יונג נאם, נשיא נשיאות אספת העם העליונה לשעבר, מת ביום שני בגיל 97, כך חשפה סוכנות הידיעות הממלכתית של צפון קוריאה (KCNA).

המנהיג קים ג'ונג און ביקר בארון הקבורה של קים יונג נאם ביום שלישי לפנות בוקר כדי להביע את תנחומיו העמוקים. קוריאה הצפונית צפויה לערוך לו הלוויה ממלכתית ביום חמישי, וקים ג'ונג און עומד בראש רשימת 100 חברי ועדת ההלוויה.

קים יונג נאם, שנולד ב-1928, לא היה קשור למשפחת קים השלטת, אך קריירתו הפוליטית נחשבת לסמל של הישרדות ונאמנות. הוא אפיין את הבירוקרט הצפון קוריאני המובהק שנאמנותו לבית קים אפשרה לו לשמש כראש המדינה הטקסי של המדינה במשך שני עשורים.

יכולתו להתקדם ולהישאר בצמרת במשך עשרות שנים נותרה חסרת מתחרים בפוליטיקה של צפון קוריאה. הוא הוזכר בעקביות בין הבכירים ביותר במדינה, שני רק לשליט העליון.

קים יונג נאם כיהן בתפקיד נשיא נשיאות אספת העם העליונה בין השנים 1998 ל-2019. תפקידו היה טקסי ברובו, אך הוא העניק לו את מעמד ראש המדינה הנומינלי. בתוקף תפקיד זה, הוא קיבל פקידים זרים ומינה שגרירים.

נאמנותו לשושלת הייתה מוחלטת: הוא תמך באופן עקבי בכל שליטי משפחת קים - מקים איל סונג דרך קים ג'ונג איל ועד קים ג'ונג און. הוא קרא הספד לקים איל סונג כשנפטר ב-1994, ואף לקח על עצמו את המשימה של מינוי קים ג'ונג איל רשמית לתפקיד יושב ראש ועדת ההגנה הלאומית.

הוא שרד טיהורים פוליטיים גדולים בשנות ה-70 ואף נותר ללא פגע כאשר קים ג'ונג און ביצע שורה של טיהורים והוצאות להורג, כולל הריגתו של דודו החזק ב-2013.

קים יונג נאם, שהיה גם דיפלומט ותיק, נחשב כמי שלא נכלל ברשימות סנקציות בינלאומיות מכיוון שלא נחשב כמי שתרם לתוכנית הגרעין והטילים של המדינה.

שיא הקריירה הדיפלומטית שלו הגיע בפברואר 2018, אז נסע יחד עם קים יו ג'ונג (אחותו המשפיעה של המנהיג) לדרום קוריאה כדי להשתתף בטקס פתיחת אולימפיאדת החורף בפיונגצ'אנג. נסיעה זו הפכה אותו לפקיד הצפון קוריאני הבכיר ביותר אי פעם שביקר בדרום קוריאה. באולימפיאדה ישב קים יונג נאם במרחק מטרים ספורים מסגן נשיא ארה"ב דאז, מייק פנס, אף שלא נוצר קשר גלוי בין הצדדים.