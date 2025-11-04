קים ג'ונג-און בחן את יחידת העילית שנלחמת לצד רוסיה | צפו

המנהיג הצפון-קוריאני קים ג'ונג-און הפגין השבוע שוב את כוחו הצבאי, כשהגיע לבחון את מוכנותה לקרב של יחידת מבצעים מיוחדים מובחרת. הביקור של קים במפקדת הגיס ה-11 של צבא העם הקוריאני התרחש ביום שבת, והוא שימש במה להצהרות נחרצות בדבר מוכנותה המלאה של פיונגיאנג.

גיס ה-11 הוא הכוח המיוחד העילית ביותר של הצבא הצפון-קוריאני. יתר על כן, לפי הדיווחים, יחידה זו שלחה כוחות לרוסיה בסוף השנה שעברה כדי לתמוך במלחמתה באוקראינה, ובכך צברה ניסיון בלוחמה מודרנית.

קים צפה באימון של היחידה והביע "שביעות רצון גדולה" מ"עמדת המלחמה המושלמת" שהציגה. הוא הצהיר כי הצבא "מוכן לחלוטין" להגן על ריבונות המדינה ועל גורל העם ועתידו.

במהלך ביקורו, המנהיג קים קיבל תדרוך על התוכנית המבצעית וקבע "מדיניות אסטרטגית ומשימות חשובות" שמטרתן לפתח את כוחות המבצעים המיוחדים. הוא אף הדגיש את הצורך בנקיטת "צעד ארגוני ומבני צבאי לחיזוק" היחידה, סוגיה שתועמד לבחינה מלאה בוועדה הצבאית המרכזית של המפלגה.

הביקור המפגין של קים התרחש בדיוק באותו יום בו נשיא דרום קוריאה, לי ג'ה מיונג, קיים שיחות עם נשיא סין, שי ג'ינפינג, בשולי פסגת שיתוף הפעולה הכלכלי באסיה-פסיפיק (APEC) שהתקיימה בעיר גיונגג'ו בדרום קוריאה.

לפני הפסגה, הודיע משרד הנשיאות הדרום-קוריאני כי סוגיית פירוק הנשק הגרעיני של חצי האי הקוריאני תעלה על סדר היום בשיחות עם שי ג'ינפינג. אולם, התוצאות שפורסמו לאחר הפסגה לא כללו אזכור לנושא.

צפון קוריאה עצמה גינתה יום קודם לכן את ההכרזה הדרום-קוריאנית על הכללת נושא הגרעין בשיחות, וכינתה אותה "חלום באספמיא". אף על פי כן, הדיווח הצפון-קוריאני של יום ראשון על ביקורו של קים ביחידת העילית לא הזכיר את נושא פירוק הנשק הגרעיני.