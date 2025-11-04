יום הבחירות לראשות עיריית ניו יורק נמצא כבר בעיצומו, וגם בשעות אלו נראה שממדאני הולך לקחת את הבחירות "בהליכה".

ה'ניו יורק פוסט' פרסם אחר הצהריים (שעון ישראל) שכל הסימנים מראים שממדאני הוא ראש העיר הבא.

"המצב על הפנים", אומר לנו דובי הוניג בשיחת טלפון שהוא מקיים עם 'כיכר השבת' מלייקווד. "די ברור לכולם שממדאני הולך להיבחר לראשות העיר, לצערנו הרב", אומר הוניג.

"תשמע. יש כאלה שרוצים להאמין אחרת (שיש סיכוי לקואמו י.ג), אבל המצב לא ככה. ממדאני כנראה לוקח".

חשש כבד בניו יורק: טראמפ מפרסם מסר חריף במיוחד ליהודי העיר ישראל גראדווהל | 17:12

הוניג מספר לנו גם על התמיכה של חלקים מסאטמר בממדאני בבחירות. "הם התאכזבו בסאטמר על המהלך הזה", חושף הוניג.

"מצד שני צריך להבין שאם היה כל כך ברור שממדאני הולך להיבחר, היה עדיף לאותם אלו שתמכו בו להיות בצד הנכון ולא לצאת נגדו רגע לפני שהוא נבחר", מנסה הוניג ללמד זכות על הקהילה החסידית הגדולה מוויליאמסבורג.

הוניג גם פורט בפנינו את האסטרטגיה של כמה אנשי קונגרס לנסות לשלול בעתיד את אזרחותו של ממדאני לאחר שייבחר. "יש הוכחות שהוא שיקר כשקיבל את האזרחות שלו", הוא מסביר. האפשרות השנייה היא לטעון שהוא תומך בטרור ולנסות בדרך זו לשלול את זכותו להיות ראש עיר - או אפילו אזרח.

"אני דיברתי עם הרפובליקנים", אומר הוניג. "ממדאני מדבר כמו אנטישמי, וזה נכון. אבל כולם מרגישים שהרפובליקנים פספסו את הרכבת".

"ממדאני התחבר לדאגות של הניו-יורקרים, הוא הבטיח להם הבטחות שברור שלא יוכל לעמוד בהן - אבל הם שמעו בדיוק מה שהם רצו לשמוע. אם הוא תומך בישראל או אוהב יהודים, תכלס זה לא מעניין אף אחד, אנשים רוצים פתרונות לבעיות שלהם, בדיור, בכלכלה ובקהילה, ואת זה ממדאני ידע לספק", מסביר לנו הוניג.

באופן מפתיע במיוחד, הוניג סבור שבסופו של דבר ייתכן שממדאני יהיה יותר טוב מקואומו. "קואומו הוא 'בעל-גאווניק'", אומר הוניג בסלנג ישיבתי.

"ממדאני הוא ילד קטן שלא יודע לנהל כלום. הוא הבטיח הכל, ומתי שייכנס למשרד הוא יבין שהוא לא יכול לעמוד באף אחת מהבטחותיו. ואז הוא יצטרך אותנו, את הרפובליקנים ואת הממשל הפדרלי - וכמובן את טראמפ", מסביר הוניג.

קואומו לעומת זאת, כפוליטיקאי וותיק שמאוד לא אהב את החרדים בעברו, מכיר היטב את כל הקומבינות של הממשל, מסביר לנו הבכיר החרדי.

"מה שקואומו עשה לנו בקורונה, בחיים לא ראינו דבר כזה. איך שהוא יצא עלינו וכל הזבל שהוא השליך על החרדים", מספר דובי הוניג.

"יש לו את כל הכלים כדי לשלוט כי הוא מכיר היטב את נבכי הפוליטיקה, ומיד לאחר מכן להשליך אותנו החרדים מתחת לגלגלי האוטובוס", אומר הוניג על קואומו.

למרות האמור, דובי הוניג אומר שאם הוא היה אזרח ניו יורק, כנראה שגם הוא היה מצביע עבור קאומו בגלל אמירותיו האנטישמיות של ממדאני. ובכל זאת, "צריך להפסיק לחשוב שאם ממדאני ייבחר זה יהיה סוף העולם, ואנחנו מחכים רק לגאולתו של קואומו. המצב הרבה יותר מורכב ממה שהוא נראה באופן שטחי", מסביר הוניג, ובדרך זו מלמד זכות גם על חלק מאנשי סאטמר, אנשים אותם הוא מכיר היטב, שבחרו להצטרף לממדאני.