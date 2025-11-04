נשיא צרפת, עמנואל מקרון, הודיע הערב (שלישי) כי שני האסירים הצרפתים באיראן, ססיל קולר וז’אק פריס, שנשבו מאז מאי 2022, שוחררו מהכלא.

השחרור מגיע לאחר חודשים של מתיחות בינלאומית מול איראן, ברקע החזרת כל הסנקציות על הרפובליקה האיסלאמית.

בזמן מלחמת ישראל-איראן, החשש על חייהם גבר במיוחד בעקבות ההתקפה הישראלית על כלא אווין.

צרפת הביעה זעם נרחב על התקיפה, שהתרחשה תוך כדי הלחימה, מחשש לפגיעה ישירה בשני האסירים.

השלטונות הצרפתיים פעלו במרץ במסגרת דיפלומטית כדי להבטיח את שחרורם ובטיחותם של קולר ופריס. מקרון ציין כי מדובר בשחרור משמעותי, שהושג בזכות לחץ בינלאומי ושיתוף פעולה מדיני, ודאגה לשלומם של אזרחי צרפת הכלואים בחו"ל.

"הקלה ענקית!", כתב הערב מקרון. "ססיל קוהלר וז'אק פאריס, שנעצרו במשך שלוש שנים באיראן, עזבו את כלא אוון והם בדרכם לשגרירות צרפת בטהרן. אני מברך על הצעד הראשון הזה. הדיאלוג ממשיך להקל על חזרתם לצרפת במהירות האפשרית. אנו עובדים ללא לאות על כך ואני רוצה להודות לשגרירות שלנו ולכל שירותי הממשלה על מאמציהם."

לא ברור עדיין מה תהיה התמורה לשחרורם של השניים, אולם ברור שאיראן לא שחררה אותם בחינם. בימים הקרובים צפוי להתפרסם בצרפת המחיר ששילמה הרפובליקה על שחרורם.