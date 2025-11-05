זוהרן ממדאני, שונא ישראל מוצהר, הוא ראש העיר הנבחר של ניו יורק. למרות שהוביל בסקרים, המועמד הדמוקרטי-סוציאליסטי התמודד מול קבוצה בעלת פרופיל גבוה של מיליארדרים שניסו בכל כוחם להביא לתבוסתו.

ממדאני, המוגדר כסוציאליסט דמוקרטי, יהיה ראש העיר המוסלמי הראשון של ניו יורק והצעיר ביותר שנבחר לתפקיד זה למעלה מ-100 שנים – בגיל 34. ניצחונו הוא גם מכה אדירה למעמד המיליארדרים שהימרו נגדו.

המרוץ לראשות העיר הפך לזירת קרב בין ממדאני, שטען כי מיליארדרים "לא צריכים להתקיים", לבין אליטת העסקים של ניו יורק. מצעו של ממדאני – שכלל יוזמות חברתיות כמו אוטובוסים חינם, טיפול חינם בילדים והקפאת שכר דירה, לצד הצעה להעלות את מס ההכנסה ב-2% עבור מי שמרוויח מעל מיליון דולר – נתפס בעיני מתנגדיו כאיום קיומי.

אחרי כישלון להביס את ממדאני בפריימריז ביוני, קבוצות מיליארדרים בולטות המשיכו לשפוך סכומי עתק לקבוצות חיצוניות במטרה לתמוך ביריבו, המושל הדמוקרטי לשעבר אנדרו קואומו, ולקדם מסרים נגד ממדאני.

מיליוני הדולרים נזרקו לשווא

ההתנגדות הממוסחרת לקמפיין של ממדאני כללה השקעות כספיות של מיליוני דולרים מצידם של כמה מהאנשים העשירים ביותר בעולם.

מייקל בלומברג, ראש העיר לשעבר והתורם היחיד הגדול ביותר בבחירות הכלליות, שפך סך של 5 מיליון דולר מאז יוני לקבוצות שונות פרו-קואומו ואנטי-ממדאני. סכום זה כלל תרומה של 3.5 מיליון דולר ל-For Our City. המייסד השותף של Airbnb, ג'ו גביה, הוציא סך של 3 מיליון דולר על המרוץ, כשהוא תורם מיליון דולר לכל אחת מהקבוצות.

גם מנהל קרנות הגידור ביל אקמן, שהיה מתנגד קולני למועמד הסוציאליסטי, תרם 1.25 מיליון דולר מאז יוני. עוד בין התורמים הגדולים נמנו רונלד לאודר ורעייתו, אשר תרמו 1.25 מיליון דולר וכן אחיינו וויליאם לאודר, שנתן 500,000 דולר.

הניצחון של ממדאני הגיע על אף התגייסות רגע אחרונה של מיליארדרים נוספים – דונלד טראמפ ואילון מאסק הביעו תמיכה בקואומו יום לפני הבחירות.

אך הקמפיין שהתמקד במעמד העובדים הצליח: ממדאני גרף למעלה ממיליון קולות, מספר שמצביע לראשות העיר ניו יורק לא הגיע אליו מאז 1969.

בנאום הניצחון שלו, פנה ממדאני ישירות למעמד המיליארדרים, והדגיש כי "אנחנו מסרבים לתת להם להכתיב את חוקי המשחק יותר. הם יכולים לשחק לפי אותם חוקים כמו כל השאר". הוא הדגיש את האיום שקמפיין זה מציב: "הם צודקים. אנחנו מהווים איום קיומי למיליארדרים שחושבים שכספם יכול לקנות את הדמוקרטיה שלנו".