לא חולצו בזמן 

זוועה בבוסניה: בית האבות עלה בלהבות - 11 קשישים נלכדו למוות

11 קשישים נהרגו ויותר מ-30 נפצעו בשריפה שפרצה בקומה השביעית של בית אבות בעיר טוזלה שבצפון בוסניה | החילוץ שהיה קשה במיוחד עקב גילם המתקדם של הדיירים הסתיים בטרגדיה כואבת (חדשות, בעולם) 

(צילום: לפי סעיף 27א)

בית האבות בטוזלה שבצפון בוסניה הפך אתמול (שלישי) לזירת טרגדיה כאשר שריפה אדירה פרצה בקומה השביעית של הבניין בן תשע הקומות.

בתוך דקות ספורות התפשטו הלהבות והעשן אל הקומות העליונות, בעוד הדיירים ניסו להימלט מהבניין. כוחות החירום הגיעו במהרה למקום והחלו בפינוי הדיירים, חלקם בעלי מוגבלויות, לקומות נמוכות יותר, במאמץ מורכב ומסוכן. עד כה, דווח על 11 הרוגים וכ-30 פצועים, חלקם במצב קריטי.

רבים מההרוגים היו בעלי צרכים מיוחדים, מה שהקשה על פעולות הפינוי. צוותי החירום פעלו בנחישות כדי להעביר את הניצולים מהקומות העליונות, אך תנאי השריפה והעשן הכבד הקשו על ההצלה. חלק מהנפגעים פונו לבית חולים מקומי במצב קשה, כאשר צוותי הרפואה ממשיכים להעריך את מצבם.

זיהוי הקורבנות יחל במהלך היום, במקביל לחקירה שתנסה לקבוע את סיבת השריפה. הרשויות ציינו כי ינקטו את כל הצעדים הדרושים להבנת נסיבות האירוע הטרגי. בית האבות מסר כי "הרשויות נוקטות את כל הצעדים הדרושים כדי לברר את נסיבות האירוע הטרגי", והביע צער עמוק על האובדן.

ממשלת רפובליקה סרפסקה, אחת משתי הרשויות הבוסניות, הציעה סיוע לעיר טוזלה. ראש הממשלה סאבו מיניץ' פרסם ברשת X: "אנו חשים את הכאב ומוכנים תמיד לעזור". האירוע עורר זעזוע בקהילה המקומית, כאשר רבים מבני המקום הגיעו למקום השריפה להביע סולידריות ותמיכה עם הנפגעים ובני משפחותיהם.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

