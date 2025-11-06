כיכר השבת
שערורייה בוותיקן: השומר לא התאפק ותקף יהודים בכנס לציון 60 שנות פיוס

שומר מהמשמר האישי של האפיפיור, נמצא תחת חקירה לאחר שנטען כי ירק וקילל שני נציגים יהודים | נפתחה חקירה (חדשות בעולם)

הוותיקן (צילום: מאת Diliff - נוצר על־ידי מעלה היצירה, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2065989)

האשמה מטלטלת בוותיקן: דווקא במהלך כנס המציין 60 שנה לפרסום המסמך ההיסטורי "נוסטרה אטאטה", אשר הגדיר מחדש את יחסי הכנסייה הקתולית עם דתות שאינן נוצריות, התחרש מאורע מחפיר של אנטישמיות.

שומר מהמשמר השוויצרי (המשמר האישי) של האפיפיור נמצא תחת חקירה לאחר שנטען כי התעלל מילולית וירק לכאורה על שני חברים ממשלחת יהודית. על פי הדיווחים, השומר השוויצרי ירק לעבר הנציגים ואף קרא לעברם בצרפתית את המילה "יהודים".

התקרית עוררה זעם רב מכיוון שהיא התרחשה בתוך הוותיקן עצמו, במהלך אירוע שאמור היה לקדם דיאלוג בין-דתי ויחסים חזקים יותר בין הכנסייה לקהילה היהודית. האפיזודה מנוגדת לחלוטין להצהרותיו האחרונות של האפיפיור ליאו ה-14, שקבע כי "לאנטי-יהדות אין מקום בכנסייה".

המשמר השוויצרי אישר כי התקבל דיווח על האירוע והנושא נמצא כעת בבדיקה פנימית. הוותיקן אישר כי התקבל דיווח על "תקרית באחד משערי הכניסה הרשמיים", אך עד כה לא פורסמה הצהרה רשמית מטעם הוותיקן בנוגע למקרה.

